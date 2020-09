IL BOLLETTINO

PORDENONE Sono tutti negativi tranne uno i primi 91 tamponi a operatori e ospiti processati ieri a Casa Serena, la struttura per anziani di Pordenone colpita dal contagio nei giorni scorsi. In queste ore sono in corso circa 150 test: si tratta del secondo giro di controllo dopo i primi casi riscontrati la scorsa settimana. Oggi sono attesi gli altri esiti, ma l'inizio della seconda indagine è confortante. Ieri, infatti, è risultato positivo solo un operatore del terzo piano che ha manifestato sintomi lievi. Ieri non era già al lavoro, ma mercoledì sì. Intanto gli anziani positivi sono stati tutti trasferiti (tranne un paziente che si trova in ospedale a Udine) nella Rsa di Sacile.

IL RESOCONTO

In Friuli Venezia Giulia il contagio è calato sensibilmente rispetto ai dati diffusi mercoledì, quando in regione erano stati calcolati 57 nuovi casi di Coronavirus. Ieri, invece, i tamponi risultati positivi sono stati 28, di cui soltanto due in provincia di Pordenone. In calo anche il numero di tamponi: dagli oltre 4mila di mercoledì si è passati ai 3.034 di ieri, un numero comunque rilevante in una regione da 1,2 milioni di abitanti. Il contagio, infatti, è calato in proporzione di più rispetto alla diminuzione dei test giornalieri. I singoli focolai, perlopiù familiari, appaiono sotto controllo. Un caso particolare è quello emerso nel cantiere navale della Fincantieri di Monfalcone: a bordo della nave Enchanted princess, che stava effettuando delle prove in mare con l'equipaggio a bordo, sono stati rilevati quattro casi di Covid dopo che un membro dell'equipaggio stesso aveva accusato i sintomi della malattia. Sulla nave sono in quarantena 160 persone, mentre i test saranno estesi a 220 addetti. Altri casi sono segnalati in una scuola media di Udine e in una di Trieste. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 713 (tre in meno rispetto a mercoledì). Sei pazienti sono in cura in Terapia intensiva, mentre 21 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (350 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 28 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.489: 1.588 a Trieste, 1.484 a Udine, 997 a Pordenone e 403 a Gorizia, alle quali si aggiungono 17 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.426, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 680.

