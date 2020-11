IL BOLLETTINO

PORDENONE Sette decessi in provincia di Pordenone, sette persone vinte (anche) dal Covid, su un totale di 19 morti in regione nelle ultime 24 ore. È il bilancio nero di una giornata segnata dalla crescita giornaliera delle vittime della pandemia. A Barcis è morto il 90enne Romeo Guglielmi, storico gestore del Bar Sport in riva al lago. In casa di riposo a Cavasso invece è scomparso Mario De Biasio, originario di Montereale. Seconda vittima anche all'Asp di Cordenons: non ce l'ha fatta Silvana Marcon, classe 1930. Sempre a Cordenons è deceduta l'85enne Pierina Rossi. A Sacile addio all'81enne Simone Nadin di Ronche. Infine il decesso di una 83enne di Pinzano e di un 87enne di San Vito. Gli altri decessi fanno riferimento a una donna di 99 anni di Trieste, un uomo di 97 anni di San Canzian d'Isonzo, una donna di 94 anni di Gorizia, una donna di 90 anni di Codroipo, un uomo di 89 anni di Udin, un uomo di 89 anni di Porto Tolle deceduto in ospedale a Trieste, un uomo di 74 anni di Talmassons (Gianpietro Pituello), un uomo di 83 anni di Remanzacco, un uomo di 81 anni di Trieste, un uomo di 80 anni di Torviscosa, un uomo di 77 di Trieste e un uomo di 73 anni di Tolmezzo.

IL RESOCONTO

Ieri in Fvg sono stati registrati 456 contagi, dato in calo come quello dei tamponi, che sono stati 3.411. Stabile il tasso dei positivi sui test, ieri al 13,37 per cento. Salgono a 47 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 407 i ricoverati in altri reparti. I totalmente guariti sono 8.638, i clinicamente guariti 154 e le persone in isolamento 9.601. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 38 casi di persone ospitate, mentre gli operatori sanitari sono 9. In autunno nelle residenze ci sono oltre un migliaio di contagi, due terzi relativi a ospiti, e una cinquantina di vittime. Quaranta le strutture coinvolte. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Asufc le positività di sei infermieri, un tecnico di laboratorio, 3 Oss e un operaio; nell'Asfo di una puericultrice; nell'Asugi di un infermiere e un medico. Nelle scuole uno studente al Galvani di Cordenons, uno studente della primaria di Fanna, due studenti del Don Bosco di Pordenone, uno studente universitario di Pordenone, uno della primaria Marconi di San Vito e un dipendente dell'Università di Trieste. Sei casi in carcere di Tolmezzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA