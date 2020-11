IL BOLLETTINO

PORDENONE Resta alto e pesante il conto delle vittime causate (anche) dal Coronavirus in Fvg, così come sono ancora elevati i numeri legati al contagio, ma ieri in regione è arrivato un segnale importante: per la prima volta dopo diversi giorni è sembrato rallentare il ritmo dei ricoveri in ospedale. Al netto tra decessi, accessi e dimissioni, infatti, nei reparti dedicati al Covid è stata registrata una crescita di nove pazienti, nettamente inferiore a quella dei giorni precedenti, quando gli aumenti avevano superato anche le venti unità. In Terapia intensiva si è registrato addirittura un calo: da 47 pazienti si è passati a 46. Negli altri reparti, invece, sono ricoverate a causa del Covid 346 persone in regione.

L'EPIDEMIA

Ieri in Fvg sono stati registrati 572 nuovi contagi (in crescita rispetto a martedì) su 6.171 tamponi effettuati. Il rapporto tra positivi e test resta sotto il 10 per cento: per la precisione è a quota 9,2 per cento. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 16.102, di cui: 4.778 a Trieste, 6.414 a Udine, 2.977 a Pordenone e 1.732 a Gorizia, alle quali si aggiungono 201 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 8.285. In provincia di Pordenone solo venti nuovi contagi. I totalmente guariti sono 7.328, i clinicamente guariti 120 e le persone in isolamento 7.773.

I DECESSI

Altri cinque morti in provincia di Pordenone, mentre in totale in regione sono state registrate 14 vittime. È del Friuli Occidentale il decesso della persona più giovane: in Terapia intensiva non ce l'ha fatta il 55enne pordenonese Carmine Lauria. Fatali anche le patologie di cui soffriva in precedenza. Quadro simile per il 63enne di San Vito Renzo Bertoia, morto nel reparto Covid di Pordenone. Era un paziente oncologico grave ed era transitato dall'Hospice di San Vito. Ora l'operatore che lo ha trattato dovrà eseguire il test. Bertoia era il fondatore dell'azienda Ltl di San Vito (zona Ponte Rosso). A Maniago, invece, è deceduta la 90enne Alba Quarin. Sempre a San Vito, invece, non ce l'ha fatta una pensionata di 87 anni. Infine il decesso di un 61enne in Terapia intensiva. Gli altri decessi sono riferiti a un uomo e una donna di Tarcento (95 e 91 anni), un uomo di 90 anni di Lestizza, una donna di 90 anni di Trieste, una donna di 90 anni di Ampezzo, un uomo di 86 anni di Martignacco, una donna di 85 anni un uomo di 83 anni di Trieste morto in ospedale e un uomo di 75 anni di Trieste deceduto in ospedale.

IL RESOCONTO

Cordenons è ancora in ansia, è stato ricoverato per Covid anche monsignor Pietro Cesco. Non è in Rianimazione. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 65 casi di persone ospitate, mentre gli operatori sanitari sono 14. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Asufc le positività di sei infermieri, un tecnico, un medico e un Oss; nell'Asfo due infermieri e un ostetrica; nell'Asugi due infermieri, un assistente amministrativo, un assistente sanitario e un medico. Da rilevare anche i casi di un ausiliario, un tecnico e un medico del Burlo e di un infermiere del Cro. Nelle scuole si registrano i seguenti contagi: uno studente della secondaria Dante di Trieste, uno della primaria Nazario Sauro di Trieste, due studenti dell'Università di Trieste, uno della elementare Vittorino da Feltre di Sacile, uno della media Marconi di Maniago, un insegnante della scuola dell'infanzia di Fiume Veneto e uno studente della media Don Bosco di Pordenone. Infine le positività di due persone rientrate dall'estero (Romania e Olanda).

M.A.

