IL BOLLETTINO

PORDENONE Resta a livelli minimi il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. Ieri su 9.792 tamponi (tra molecolari e antigenici rapidi) sono stati trovati 326 nuovi casi di Coronavirus. L'incidenza sui test è del 3,3 per cento e si mantiene molto bassa. I totalmente guariti sono 59.796 e i clinicamente guariti 1.875, mentre calano le persone in isolamento, che risultano essere 8.844. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al Covid-19 complessivamente 73.679 persone con la seguente suddivisione territoriale: 14.383 a Trieste, 33.215 a Udine, 16.487 a Pordenone, 8.727 a Gorizia e 867 da fuori regione.

IN CORSIA

Tornano a crescere invece le Terapie intensive. È l'effetto week-end, dal momento che in corrispondenza dei festivi e pre-festivi si nota sempre un rallentamento delle dimissioni e degli spostamenti dei pazienti tra i reparti. Ieri i ricoveri in Rianimazione sono saliti da 56 a 60. Lieve calo, invece, delle Medicine Covid, passate da 349 a 348 posti occupati. Una condizione di stabilità.

I DECESSI

Nessuna vittima segnalata in provincia di Pordenone, otto nel resto della regione: tre a Udine, Tre a Trieste e due a Gorizia. I decessi complessivamente ammontano a 2.756, con la seguente suddivisione territoriale: 622 a Trieste, 1.371 a Udine, 583 a Pordenone e 180 a Gorizia.

IL RESOCONTO

Nel dettaglio dei dati sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 7 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre non sono stati registrati contagi tra gli operatori sanitari operanti all'interno di tali strutture. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività al Covid di un medico e un operatore socio sanitario e nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un medico e di un amministrativo. Infine, da evidenziare la positività di una persona rientrate dall'estero (India).

