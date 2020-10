IL BOLLETTINO

PORDENONE Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 869. Cinque pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. Nessun nuovo decesso è stato registrato nella giornata di ieri. Lo ha comunicato ieri pomeriggio il vicepresidente Riccardo Riccardi attraverso il consueto bollettino diramato dalla Protezione civile regionale. Ieri sono stati rilevati 50 nuovi contagi, tra questi otto sono i contagi nel Friuli occidentale: resta dunque la media degli ultimi giorni. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4890: 1650 a Trieste, 1639 a Udine, 1093 a Pordenone e 488 a Gorizia, alle quali si aggiungono 20 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3668, i clinicamente guariti sono 18 e le persone in isolamento 828. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 70 a Pordenone e 8 a Gorizia.

OBBLIGO MASCHERINE

«La Regione Friuli Venezia Giulia aspetterà il Dpcm del Governo il 7 ottobre, tenendo sotto controllo l'evoluzione della pandemia per capire le misure da mettere in atto. Ad oggi non abbiamo ritenuto necessario adottare obbligo mascherine all'aperto, ma non escludiamo misure che tutelino maggiormente la popolazione della regione, senza chiudere attività produttive, ma non certo prima di mercoledì». Lo ha affermato ieri Massimiliano Fedriga che non esclude l'obbligo delle mascherine all'aperto. Bilancio della gestione della fase più critica dell'emergenza Coronavirus, scelte future in caso di rialzo dei contagi e indirizzi sulla sanità sono stati i principali temi affrontati nel corso dell'approfondimento, in cui Fedriga ha dato anche un'anticipazione per quanto riguarda l'assistenza domiciliare. «Stiamo preparando - ha annunciato - un progetto per l'assistenza domiciliare con nuove tecnologie: daremo tablet bloccati ai pazienti Covid positivi che sono a casa, in grado di monitorare la persona e trasmettere i dati all'ospedale. Sarà utilissimo per le zone isolate o lontane da ospedali e si ottimizzeranno i costi».

