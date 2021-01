IL BOLLETTINO

PORDENONE Il tasso di positività in relazione ai tamponi in Friuli Venezia Giulia schizza al 14 per cento. E non è un bel segnale in vista del prossimo monitoraggio, dal momento che la rilevazione si concluderà proprio con i dati comunicati ieri dalla Protezione civile locale a quella nazionale. In regione il livello di contagio si mantiene alto, e anche a fronte di una diminuzione dei tamponi analizzati sulle 24 ore c'è stato un dato elevato: 642 casi su 4.573 test. In questo conto ci sono anche le positività (110 per l'esattezza) confermate dai tamponi molecolari dopo gli esiti dei test rapidi. Sono inoltre 914 i test rapidi antigenici realizzati e in cui sono stati rilevati 132 nuovi casi (14,44%). Nuova crescita anche dei ricoveri, con il dettaglio che è illustrato nell'articolo a fianco. I pazienti nelle terapie intensive sono 64 mentre quelli in altri reparti sono 703. I totalmente guariti aumentano a 40.343, i clinicamente guariti salgono a 1.107, mentre le persone in isolamento sono 12.118. Da inizio pandemia i casi da tampone molecolare sono 56.233 con la seguente suddivisione territoriale: 24.670 a Udine, 11.827 a Trieste, 12.034 a Pordenone, 7.007 a Gorizia e 695 da fuori regione.

I DECESSI

In regione hanno perso la vita a causa (anche) del Covid altre 21 persone, alle quali si aggiunge un decesso registrato il 2 gennaio in provincia di Udine. Nel Pordenonese altre nove vittime della pandemia. In poche ore hanno perso la vita un 88enne di Porcia, Policarpo Rizzi, una donna della stessa età di Pordenone (Antonietta Trevisan) e una di 85 anni di Aviano, Armida Colombera. Tre decessi in casa di riposo a Spilimbergo, tra cui la 96enne Amabile Tesan, l'88enne di Fontanafredda Maria Battistella e un altro anziano. A Pasiano addio alla 99enne Renata Gerolami, mentre a Pordenone sabato non ce l'ha fatta l'85enne Silvano Brunetta. Addio anche alla sacilese Lucia Rosi Caldart, vedova Speranza. Aveva 84 anni ed era ricoverata nella Rsa Covid sul Livenza.

IL RESOCONTO

Un nuovo contagio tra gli ospiti del nucleo arancione della casa di riposo Umberto I di Pordenone. Oggi al via i tamponi di controllo sui primi positivi. A San Vito tornano i turni normali nella residenza per anziani. Nel dettaglio dei dati sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati dieci casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali; altrettanti sono gli operatori sanitari risultati contagiati. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un infermiere, un medico, un Oss, un terapista della riabilitazione; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un infermiere e un Oss. Da rilevare inoltre il caso di un medico al Cro di Aviano. Sempre all'interno del Centro di riferimento oncologico, si segue con apprensione l'evoluzione del focolaio che ha interessato otto pazienti della struttura. La direzione ha chiesto al personale la massima cautela anche fuori dal lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

