IL BOLLETTINO

PORDENONE Il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia si alza ancora, e dal 12 passa al 13 per cento. Il dato non lascia tranquilli e testimonia soprattutto una tendenza, dopo il rialzo degli ultimi giorni. Ieri, complice il Capodanno, sono stati processati molti meno tamponi, ma l'incidenza dei nuovi casi è rimasta alta. Nel dettaglio, in tutta la regione sono stati rintracciati 379 nuovi contagi su 2.903 tamponi, compresi i test rapidi antigenici. E non va meglio nemmeno sul fronte dell'occupazione dei posti letto negli ospedali. Anche ieri, seppur in modo più contenuto, si è assistito a una crescita dei pazienti in Area medica, passati da 647 a 652 in tutto il Friuli Venezia Giulia, mentre nelle Rianimazioni i posti occupati sono 63, stabili rispetto all'ultima segnalazione. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono in tutto 53.143. I decessi complessivamente ammontano a 1.687, con la seguente suddivisione territoriale: 456 a Trieste, 768 a Udine, 359 a Pordenone e 104 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 36.618, i clinicamente guariti salgono a 949, mentre le persone in isolamento sono 11.132.

I DECESSI

Nelle ultime 24 ore altre 18 persone hanno perso la vita in regione a causa (anche) del Covid-19. Si deve poi aggiungere una vittima del 31 dicembre. Sette morti in provincia, tra cui un uomo di 61 anni di Sacile. Si tratta di Mauro Francescut, originario di San Giovanni del Tempio. Era ricoverato in ospedale. A Maniago addio a Gioachino Polesel di 80 anni e a Umberto Perin di 90. Ad Aviano non ce l'ha fatta Stella Miot (86 anni), mentre nel capoluogo addio due uomini di 69 anni (uno dei quali si chiamava Vincenzo Lasorsa) e a una donna di 81. Si chiamava Nives Tesolin, invece, l'85enne morta venerdì in casa di riposo a San Vito. La vittima di Brugnera del 1 gennaio, invece, era Anna Maria Zago.

UMBERTO I

Non si arresta il contagio all'interno della casa di riposo Umberto I di piazza della Motta, a Pordenone. Ieri sono stati trovati positivi altri tre ospiti anziani della struttura (due nel nucleo arancio, uno al rosa), mentre il personale ha completato l'allestimento del reparto Covid del terzo piano: ha 17 posti e sono stati trasferiti lì i tre ospiti positivi di ieri. Negativi gli operatori testati. Emergenza finita, invece, in casa di riposo ad Aviano.

IL RESOCONTO

Nel dettaglio dei dati sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati tre casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono due. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un terapista, tre infermieri e un medico; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un amministrativo, quattro infermieri, un medico e un tecnico. Infine, è stato rilevato il contagio di due persone rientrate dall'estero (Serbia e Gran Bretagna). Per quanto riguarda quest'ultimo caso, al momento non sono state disposte analisi finalizzate a capire se si tratti o meno della famosa variante inglese.

