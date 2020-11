IL BOLLETTINO

PORDENONE Il contagio in Friuli Venezia Giulia ieri è rimasto numericamente stabile, anche se si è assistito a un leggero rialzo della percentuale di nuovi positivi in relazione ai test effettuati. Nel dettaglio, i casi registrati sono stati 831 su una base di 7.121 tamponi. L'indice è dell'11,6 per cento, cioè leggermente superiore a quello dell'ultima rilevazione. E dopo un giorno di tregua, sono tornati a salire anche i ricoveri in ospedale. Venti, per la precisione, quelli che si sono accumulati ieri nei reparti non intensivi, che ora contano 366 persone in corsia. Restano 47, invece, i pazienti ricoverati in Terapia intensiva. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 17.771, di cui: 5.082 a Trieste, 7.035 a Udine, 3.424 a Pordenone e 2.007 a Gorizia, alle quali si aggiungono 223 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 9.284. I totalmente guariti sono 7.981, i clinicamente guariti 133 e le persone in isolamento 8.738.

LE VITTIME

Nessun decesso in provincia di Pordenone nelle ultime 24 ore. Otto, invece, le vittime in regione. Si tratta di una donna di 99 anni di Dogna, una donna di 94 anni di Remanzacco, una donna di 93 anni di Trieste, un uomo di 91 anni di Trieste, una donna di 89 anni di Tarcento, una donna di 86 anni di Trieste e, infine, due uomini di Udine (79 e 76 anni).

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 48 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari sono in totale 17. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Asufc le positività di otto infermieri, due amministrativi, un'ostetrica, un tecnico di laboratorio, cinque Oss, un assistente sociale e quattro medici; nell'Asfo tre infermieri, due Oss e due medici; nell'Asugi tre infermieri, un assistente sanitario, un amministrativo, un Oss e due medici. Positivi un bambino nella scuola materna Il Girasole di Aviano, un bambino alla scuola materna Villa d'Arco di Pordenone, un alunno della scuola elementare di Montereale Valcellina, un bambino della scuola materna Santa Lucia di Pordenone, un alunno delle medie Turoldo di Montereale Valcellina, uno studente dell'Istituto Il tagliamento di Spilimbergo, un bambino della scuola paritaria Panciera di Zoppola, un insegnante dell'Istituto Carli di Trieste, un insegnante dell'Istituto comprensivo Svevo di Trieste, uno studente del liceo Petrarca di Trieste, uno studente del liceo Galilei di Trieste e uno studente della scuola media Corsi di Trieste. Infine da registrare le positività al virus di quattro persone rientrate dall'estero (Usa, Romania, Equador e Albania).

STRUTTURE INTERMEDIE

Ieri la Regione ha dato il via libera alle strutture intermedie per la quarantena. A Pordenone il bando scadrà il 17 novembre. Le strutture ospiteranno tre fasce di persone contagiate. La prima categoria di strutture è destinata alle persone non autosufficienti. Dovranno prevedere un'assistenza infermieristica e di base alla persona di tipo continuativo. La seconda e la terza fascia di contagiati è data, rispettivamente, da persone autosufficientiche risultano essere asintomatiche-paucisintomatiche, per le quali il ricovero in ambiente ospedaliero non è necessario e che non possono permanere nel loro contesto abitativo di origine e da pazienti in fase di dimissione protetta dall'ospedale, clinicamente guariti ma non ancora negativizzati.

