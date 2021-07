Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOPORDENONE E UDINE Un altra giornata confortante sul fronte della diffusione del virus. Ieri, infatti, in Friuli Venezia Giulia il tasso di contagio è sprofondato al minimo, cioè allo 0,2 per cento. Si contano però altri sette casi tra i migranti, a conferma di come la minaccia sia concreta. Ricoveri ancora in calo, terapie intensive sempre vuote e nessun decesso nelle ultime 24 ore.IL RESOCONTOIn Friuli Venezia Giulia su...