IL BOLLETTINOPORDENONE E UDINE Rimane alto, ma in proporzione subisce un calo (rispetto all'elevato numero di tamponi) il contagio in Friuli Venezia Giulia, con 313 nuovi casi e 141 dei quali a Trieste e provincia. Crescono però in modo importante i ricoveri e la zona gialla è ormai a un passo. Quattro le vittime del Covid in 24 ore, tutte a Trieste.In Friuli Venezia Giulia su 6.278 tamponi molecolari sono stati rilevati 249 nuovi contagi...