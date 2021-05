Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOPORDENONE E UDINE Resta estremamente basso il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. Ieri, infatti, a fronte di 8.696 tamponi analizzati, tra molecolari e antigenici rapidi, sono stati trovati solamente 68 nuovi casi di Coronavirus. L'impatto sui test è stato dello 0,8 per cento, ancora una volta sotto quota uno. In provincia di Pordenone venti nuovi contagi, lo stesso bilancio anche nel Friuli Centrale.I totalmente...