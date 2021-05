Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOPORDENONE E UDINE Resta basso il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. A fronte di 5.796 tamponi, in regione sono stati rilevati 133 nuovi casi di Coronavirus, 51 dei quali in provincia di Pordenone. Nel Friuli Centrale 24 contagi. L'incidenza dei positivi sui test è stata del 2,3 per cento, in linea con i dati degli ultimi giorni ma inferiore a quella della scorsa settimana, quando di martedì erano stati contati quasi...