Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOPORDENONE E UDINE Resta ancora basso il livello di contagio in Friuli Venezia Giulia e non si vede il tanto temuto effetto scuole. Solo 61, infatti, i nuovi contagi rilevati dal sistema di sorveglianza della Protezione civile regionale. Più della metà, come sempre da un po' di tempo a questa parte, in provincia di Trieste. In lieve aumento, ma nulla di preoccupante, i ricoveri nei reparti di Area Medica, mentre rimangono ancora...