PORDENONE E UDINE Calano i contagi in Friuli Venezia Giulia. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 573 nuovi casi di Coronavirus in tutta la regione, a fronte di 7.194 tamponi analizzati dai laboratori. Il tasso di incidenza dei contagi sui test è sceso al 7,9 per cento, contro il 9,7 per cento di sabato. Molto significativa la percentuale di nuovi casi in relazione ai nuovi test, cioè ai soli tamponi effettuati su casi sospetti (screening programmato escluso): ieri questi ultimi sono stati 4.014 e il contagio si è fermato al 14 per cento, contro il 25 per cento di media di una settimana fa. La provincia di Udine è sempre la più colpita, con 264 contagi giornalieri, mentre nel Friuli Occidentale ne sono stati rilevati 118. Il resto dei casi è suddiviso tra Trieste (129) e Gorizia (57). Resta stabile la situazione negli ospedali: ieri si è assistito alla crescita di un ricovero in Area medica (655 pazienti) e di un'unità anche in Terapia intensiva (60 pazienti). I totalmente guariti sono 24.128, i clinicamente guariti 555 e le persone in isolamento 13.458.

I DECESSI

È in calo rispetto alla media della settimana anche il dato relativo alle vittime. Ieri in regione hanno perso la vita a causa del Covid altre 18 persone, a cui si aggiungono due decessi registrati in ritardo e riferiti al periodo dal 9 al 26 novembre. In provincia di Pordenone le vittime sono state sette. A Sesto al Reghena ha perso la vita la 96enne Argentina Zadro, vedova Danelon. A Pordenone addio a Giuseppe Tonel di 94 anni, mentre Vivaro piange la scomparsa di Giovanni Morassutti di 75 anni. A Brugnera non ce l'ha fatta Romano Ros. Ad Aviano è scomparsa Adele Poletto di 93 anni. Morte anche una 74enne di Pordenone e una novantenne sempre di Aviano. Commozione al Cro: a 24 anni è morto a Napoli, positivo al Covid, il 24enne Gaetano Cuccurullo. Era stato in cura ad Aviano per un anno, fino ad ottobre.

IL RAFFRONTO

Al di là dei dati giornalieri, utili a fotografare una situazione istantanea ma non a definire la tendenza al miglioramento o al peggioramento dell'epidemia, il confronto tra le ultime due settimane dice che in Fvg la situazione del contagio è sostanzialmente stabile, con un calo lento dei nuovi casi. Nella settimana tra il 30 novembre e il 6 dicembre erano stati rilevati 5.392 positivi su 55.090 tamponi, per una percentuale del 9,7 per cento; negli ultimi sette giorni, invece, si è passati a 4.622 casi su 48.693 test, con una percentuale scesa al 9,4. L'occupazione dei letti in Area medica è passata dal 50 al 51 per cento, mentre quella riferita alle Rianimazioni dal 33 al 34 per cento.

L'EMERGENZA

Il contagio non si ferma nella casa di riposo di San Vito al Tagliamento. Ieri sono stati effettuati altri test, che hanno riguardato ospiti sino ad oggi ancora negativi. La brutta notizia è arrivata in serata: sono stati trovati altri 20 anziani contagiati, con il totale che ora sale a quota 140. Nel dettaglio, i nuovi positivi sono 6 al nucleo B, 4 al C, 9 al D ed uno all'E. «È stato quindi necessario provvedere a nuovi spostamenti e a riorganizzare le aree di accoglimento dei residenti - ha spiegato il direttore, Alessandro Santoianni -. Ad oggi, quindi la Casa si trova divisa sostanzialmente in tre zone in relazione allo stato di contagio. Sappiamo che tutto ciò stravolge la routine quotidiana dei nostri anziani e che spazi e percorsi non sono più in funzione delle attività e delle loro esigenze, ma necessari per la loro sicurezza». Sono trenta, gli operatori contagiati. Altri 17 casi tra gli ospiti e 12 tra gli operatori in Fvg. Nell'Asufc le positività di otto infermieri, tre medici, due Oss, un tecnico, un amministrativo. Da rilevare inoltre il caso di un Oss al Burlo.

