PORDENONE Da 48 ore il quadro è cambiato, e non in meglio. In Friuli Venezia Giulia tra il 31 dicembre e il 1 gennaio si è assistito a un improvviso rialzo dei dati riferiti al contagio. Una crescita uniforme in tutte le province. E di colpo, da percentuali sui tamponi che oscillavano tra l'8 e il 9 per cento, si è tornati a salire all'11 per cento. Stavolta non c'entrano le diminuzioni dei tamponi, perché nelle 48 ore prese in esame i test effettuati sono stati sempre tra gli otto e i novemila. Quindi tanti. Ad aumentare sono stati proprio i nuovi casi: il 31 dicembre si è tornati sopra quota mille (1.147 contagi, 11,8 per cento sui test) e ieri con una percentuale dell'11,1 per cento si è arrivati a quota 964 casi. Tanti. E ci sono altri due dati che mostrano una tendenza poco rassicurante: i ricoveri che non scendono più, ed anzi aumentano leggermente, e l'indice Rt che è tornato ad avvicinarsi a quota uno, precisamente a 0,98. Dati, questi, che non dovranno peggiorare in vista della prossima settimana, quando si tornerà al sistema regionale dei colori. I totalmente guariti aumentano a 36.376, i clinicamente guariti salgono a 944, mentre le persone in isolamento sono 11.043.

Il 31 dicembre sono stati registrati 15 morti causati (anche) dal Covid, di cui sei in provincia. Altre 24 persone hanno perso la vita ieri. E si devono aggiungere anche tre vittime del periodo che va dal 29 novembre al 15 dicembre. Ieri in provincia segnalati sei decessi, tra cui una donna di 95 anni in casa di riposo a San Vito. A Polcenigo addio a Maria Luigia De Zan di 79 anni. La vittima più giovane è stata invece una 72enne di Brugnera. A Spilimbergo è morta l'89enne Maria Grazia Zanettini. Infine addio a una 82enne di Sequals e a un uomo di 96 anni di Pordenone. Intanto prosegue la commozione per la scomparsa del parroco dell'ospedale di Pordenone, don Bernardino Del Col, i cui funerali saranno celebrati giovedì in duomo a Pordenone. Altri lutti alla casa di riposo di Spilimbergo, dove negli ultimi giorni non ce l'hanno fatta Gina Bonin (95 anni), Ebe Dolores Possi (80) e Nella Peressi (94).

L'Istituto superiore di sanità pone il Friuli Venezia Giulia tra le regioni a rischio moderato, quindi a metà tra chi è in una fase di rischio basso e chi invece può scivolare verso la fascia alta, come ad esempio il Veneto. La percentuale di tamponi positivi (escluso lo screening) è scesa dal 26 al 22 per cento e non ci sono allerte segnalate. Ma a preoccupare è la continua pressione sui sistemi sanitari, dal momento che sia in Area medica che in Terapia intensiva i valori rimangono al di sopra delle soglie del 40 e del 30 per cento. Nei reparti non intensivi ci sono 647 malati (due in più rispetto al 31 dicembre), mentre in quelli di Rianimazione trovano posto 63 degenti, uno in più rispetto alle 24 ore precedenti. Al momento, alla ripartenza del 7 gennaio, il Fvg sarebbe in zona gialla, ma c'è il rischio che un nuovo peggioramento possa portare a decisioni diverse da parte del governo.

Nel dettaglio dei dati sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 63 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 16. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di sette infermieri, due medici, nove Oss, un amministrativo; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un tecnico; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un tecnico, sei infermieri, due medici e un Oss. Da rilevare inoltre i casi di un medico e un biologo al Cro di Aviano.

