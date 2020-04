IL REPORT

BELLUNO Salgono a dieci i pazienti che lottano per la vita nel reparto di terapia intensiva. Due nuovi accessi nella giornata di ieri, dopo che in mattinata un paziente era stato portato in reparto e il numero era sceso a otto. Il saldo è di tre pazienti in meno in area non critica. A Belluno rimangono quindi ricoverati in 44, 34 in area non critica. AFeltre 7, all'ospedale di comunità di Belluno in 14 ad Agordo 13. Ieri ci sono state anche due dimissioni dall'ospedale di comunità, due dall'ospedale e uno dalla struttura di Feltre. In totale il numero dei guariti: negativizzati virologici come vengono chiamati nel bollettino di azienda zero, sono a quota 32, due in più rispetto a quelli di ieri mattina, tre in più nel confronto con sabato sera.

L'AVANZATA DEL VIRUS

Sul fronte del contagio l'incremento delle ultime 24 ore è di 22 positivi. Un incremento poco superiore al quattro percento rispetto al dato del giorno precedente. Confrontandolo con il numero degli accessi alle strutture si tratta in larga parte di pazienti asintomatici o con sintomi lievi. In totale sono attualmente 503 i casi positivi in provincia (557 quelli da inizio emergenza). Insomma, ogni mille bellunesi, due e mezzo si trovano a lottare contro il temuto Covid-19. Moltissimi di loro stanno conducendo questa battaglia dal loro letto di casa, dicono i numeri ufficiali. Rimangono infatti in regime di isolamento fiduciario domiciliare 1354 persone. Si tratta dei contatti stretti delle persone sottoposte a tampone con esito positivo. O di persone che sono state dimesse dall'ospedale e devono affrontare ulteriori quindici giorni senza contatti con l'esterno prima di ripetere il tampone e di finire nella schiera dei guariti.

