BELLUNO Virus in ritirata: sembra impossibile invece ci sono degli elementi oggettivi che messi in fila permettono di delineare la fine della seconda ondata. Gran parte degli ospedali di comunità è ora covid-free. I pazienti positivi si sono negativizzati e alcuni sono già stati dimessi. Mentre le diverse aree delle strutture dedicate alla gestione dei contagiati sono state riconvertite in aree normali di lunga degenza e hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. È il caso di Auronzo. Ma anche di Alano. Invece l'ospedale di comunità di Agordo era già stato chiuso. Rimangono Belluno, con 9 pazienti, e Feltre, con 6. Come la bassa marea, il virus si sta ritirando. Dai bordi della provincia fino al centro.

STRUTTURE DI COMUNITÀ

Un indicatore di quanto sta avvenendo è rappresentato dagli ospedali di comunità. In molti di essi, l'impressione è quella di essersi risvegliati da un incubo. Il ricordo del covid-19, e soprattutto delle sue conseguenze, è ancora forte ma in un certo senso distante come se non potesse più nuocere. I pazienti ci sono ancora e sono tutti negativi. Presto torneranno a casa. Con i numeri in picchiata è fondamentale non abbassare la guardia. Per questo motivo l'Usl 1 Dolomiti ha deciso che gli ospedali di comunità rimarranno aperti e accoglieranno quei pazienti tornati negativi ma bisognosi di una presenza e assistenza medica costanti. Ad Auronzo, a partire da domani, saranno disponibili 21 posti letto per pazienti covid negativi e più o meno altrettanti ad Alano. È un modo per alleggerire la pressione sugli ospedali che viaggiano comunque su numeri molto bassi. In 3 giorni i pazienti totali che lottano contro il virus sono diminuiti di 20 unità. Attualmente i positivi in area sub-intensiva sono 81 (37 a Belluno, 38 a Feltre, 6 ad Agordo). Ce ne sono poi 8 gravi nelle Terapie Intensive del San Martino e del Santa Maria del Prato.

I NUMERI

Il bollettino di ieri sera, inviato dall'Usl 1 Dolomiti, segnava 20 nuovi positivi nelle 24 ore precedenti (specificando che si trattava di un dato in aggiornamento). Mentre Azienda Zero ne riferiva 7 al mattino e 47 alla sera. Quindi 54 nelle ultime 24 ore. Una discrepanza che evidenzia comunque un calo impressionante dei nuovi positivi. Soltanto lo scorso mercoledì 6, quindi 10 giorni fa, erano stati 207 i nuovi positivi. Venerdì 8: 147. Si sono mantenuti tra i 100 e i 200 per una settimana. Da lunedì 11 sono piombati verso il basso, 65, poi 81 e 73. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Sandro Cinquetti, ha spiegato più volte che «ci sono meno positivi e quindi meno contatti di caso». Di conseguenza si fanno meno tamponi. Le code davanti ai drive-in sono un lontano ricordo, anzi. In alcuni momenti della giornata non c'è nessuna macchina in fila davanti ai tendoni.

PERSONALE PER I VACCINI

«Gli orari dei drive-in sono già stati rimodulati a partire da Natale fa sapere l'azienda Inoltre, parte del personale che veniva utilizzato per i tamponi è stato spostato nei tendoni dove si eseguono i vaccini contro il covid-19». Non esiste pausa per medici e infermieri. La pressione sui reparti si allenta. I tamponi diminuiscono. E loro, parte fondamentale dell'ingranaggio sanitario, vengono dirottati a fare i vaccini. C'è un ultimo dato da analizzare, quello relativo alle vittime.

LE VITTIME

Ieri sera l'Usl 1 Dolomiti ha comunicato che nelle 24 ore precedenti nessun paziente covid aveva perso la vita. Ma sul fronte delle vittime è chiaro che si tratterà dell'ultimo indicatore che si abbasserà. Purtroppo i primi 13 giorni del mese hanno registrato 40 morti, più dell'intero mese di ottobre, e metà di quelli contati a novembre. I ricoveri, però, ci dicono che il virus è meno aggressivo. Ed è utile ricordare che ciò che conta, e che può davvero influenzare i numeri in positivo, è il comportamento di ciascuno.

Davide Piol

