IL BOLLETTINO

BELLUNO Una giornata in controtendenza rispetto a quello che accade in Italia quella di ieri per il Bellunese. Il contagio, dopo il raddoppio dei positivi tra sabato e domenica, ieri è proceduto con un aumento del 20%. Secondo il bollettino diffuso ieri alle 16 dall'Usl 1 Dolomiti infatti sono 36 i tamponi positivi (1 ripetuto a distanza su caso già positivo), 6 in più rispetto alla giornata di domenica. Tutti i casi non sono stati ancora confermati dalle controanalisi dell'Istituto Superiore di Sanità, per escludere alcuni falsi positivi. Ma dovrebbe essere solo una formalità. Salgono invece ricoveri: sono 10 in tutto con 4 pazienti in più rispetto a domenica. Ma potrebbero salire ancora: tra i ricoverati di ieri ci sono due casi sospetti Covid 19 ricoverati in terapia intensiva (uno a Belluno e uno Feltre). «Si tratta - spiegano in una nota dall'Usl - di ultrasettantenni e con patologie pregresse, in attesa di esito del tampone». Boom anche di quarantene, che sfiorano quota 170: sono 169 i bellunesi in isolamento domiciliare con un aumento di 35 casi, ovvero circa il 25% rispetto al dato di domenica. Aumentano anche i tamponi: 91 quelli in attesa di esito, 367 quelli che hanno dato responso negativo (relativi quindi a persone che sicuramente non hanno contratto il virus).

LA MAPPA

La zona più colpita, e non poteva che essere così, resta quella del Feltrino. Ecco come si distribuiscono i casi di contagio coronavirus: 6 a Feltre, 2 a Cesiomaggiore, 1 a Fonzaso-Arten, 1 a Lamon, 1 a Quero Vas, 1 a Pedavena, 1 a Santa Giustina, 1 a Sovramonte, 3 a Seren del Grappa. Resta contenuto il contagio in Agordino: i primi due casi positivi, ovvero quelli di La Valle, 2 a Voltago e 1 a Vallada. Ad Agordo invece si sono registrati casi solo in ospedale, ma si tratta di sanitari che risiedono in altre zone, in particolare il Trevigiano, come uno il primo medico contagiato. Sono 6 infine i casi registrati a Belluno.

I POSTI LETTO

Al momento la situazione non presenta criticità in provincia, nonostante la sospensione dei ricoveri ad Agordo e in Geriatria a Feltre. Ieri al San Martino di Belluno si è creata la necessità di riorganizzare la Pneumologia: non c'era più posto in malattie infettive e c'erano 6 pazienti che avevano bisogno di letti.

LE NOVITÀ

«La situazione dei servizi in Usl Dolomiti - spiegava l'azienda sanitaria in una nota - è in evoluzione, in base all'esito delle indagini epidemiologiche e dei tamponi eseguiti sul personale sanitario e in attesa della pubblicazione del Decreto Legge che consentirà la riammissione in servizio dei sanitari risultati negati al tampone. Verrà adottato un modello di sorveglianza, che garantisca da un lato il massimo della sicurezza per gli operatori sanitari e dall'altro consenta la continuità delle prestazioni sanitarie». La novità da oggi è l'ampliamento dell'orario del numero aziendale dedicato a informazioni Covid 19. Da martedì 10 marzo 2020 il numero aziendale dedicato per le informazioni sul Covid-19 : 0437/514343 sarà attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. Si affianca al numero nazionale 1500 e al numero verde regionale 800 462 340.

LA POLEMICA

Da più parti tramite i social, anche con messaggi diretti al direttore generale dell'Usl, Adriano Rasi Caldogno, gli abitanti chiedono chiarezza e anche i nomi delle persone contagiate: «Ho saputo che c'era un positivo nel mio condominio, per caso da terzi: ritengo vada detto a chi abita vicino». Una questione che ovviamente non ha soluzione: da una parte la privacy su un dato sensibile come la salute, dall'altra il desiderio di sapere per la propria sicurezza.

Olivia Bonetti

