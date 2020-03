IL BOLLETTINO

BELLUNO Triplicati in 24 ore i casi di bellunesi positivi al coronavirus: dall'unico agordino, ovvero l'uomo che il 17 febbraio scorso era stato a Codogno ed è tornato contagiato, ieri si è saliti a 3 contagi. Lo si evince dal bollettino diffuso, intorno alle 14, dall'azienda sanitaria Usl 1 Dolomiti, che riporta anche tutti gli altri dati. Si legge che salgono a 67 (con un aumento di 12 casi in sole 24 ore) i bellunesi che si sono posti in isolamento domiciliare fiduciario. Per tutti è prevista la sorveglianza attiva: ovvero vengono contattati dai medici una volta al giorno e devono misurarsi la temperatura e riferire eventuali sintomi. Tra le persone in auto-quarantena anche un operaio dello stabilimento Luxottica di Cencenighe, che era entrato in contatto con il primo caso positivo agordino. È solo una misura precauzionale perché il lavoratore non è positivo. In questo quadro di cifre in aumento però la buona notizia è che per nessuno dei contagiati bellunesi è stato necessario il ricovero.

I TAMPONI

Sono stati in tutto 4 i tamponi positivi eseguiti nel Bellunese, ma uno di questi esami è stato ripetuto sul primo paziente positivo: ovvero un uomo di La Valle Agordina, che è attualmente asintomatico. Forse proprio contando in un eventuale negativo, viste le sue buone condizioni, è stato ripetuto il test. Già risultati negativi, invece, 51 tamponi effettuati nel Bellunese. Due infine sono in attesa di esito, il tampone è stato spedito a Padova e non è ancora stato comunicato il responso. Infine tutti i 4 tamponi positivi sono in attesa di validazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità: deve ancora arrivare insomma la conferma da Roma (in tutti gli oltre mille casi in Italia non ha mai smentito i dati del primo tampone).

L'INCERTEZZA

La giornata di ieri ha visto i sindaci restare in attesa per ore delle decisioni di Governo e successiva ordinanza regionale. In prima linea, in Municipio per tutta la domenica, il sindaco di La Valle, Ezio Zuanel, che ha uno dei positivi in casa. Ieri attendeva disposizioni per la chiusura dell'asilo comunale e per decidere come proseguire. «Nessuno ci comunica niente - affermava il sindaco ieri alle 17.30 - sappiamo solo quello che leggiamo sui i giornali. Siamo qui in Municipio, con il tecnico comunale e non sappiamo cosa dobbiamo fare domani: non si sa niente, sono attapirato, oserei dire». In attesa di certezza anche il sindaco di Cecenighe, Mauro Soppelsa, che ha l'operaio Luxottica in quarantena. «In questa situazione - diceva ieri alle 18 - stiamo alle comunicazioni ufficiali e non avendone ancora avute, essendo questa emergenza gestita da governo e regioni ci attendiamo notizie a breve. Ma al momento non ne ho e non so nemmeno del caso in quarantena».

IL VERTICE

Era in attesa del provvedimento (arrivato intorno alle 20 di ieri ndr) anche il prefetto Adriana Cogode, che non aveva convocato ancora il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Dovrebbe tenersi oggi, vista anche la novità dei positivi in provincia. «Nessuno di noi ha ancora notizie certe - spiegava ieri il prefetto - sappiamo quali sono i contenuti, però quella che circola al momento è solo una bozza».

IN LUXOTTICA

L'operaio che lavora nello stabilimento di Cencenighe si è messo in auto-quarantena, avendo avuto un contatto diretto con l'agordino risultato positivo. Lo ha deciso autonomamente per precauzione. L'azienda, per scrupolo ulteriore, ha preso ulteriori misure preventive facendo lavorare da casa le persone che possono aver avuto un contatto con questo operaio. Si tratta di poche unità ed è una delle tante misure precauzionali prese da giorni come i continui messaggi ai dipendenti, igienizzazione degli ambienti, le campagne di prevenzione.



