IL BOLLETTINO

BELLUNO Tre nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore e quasi 200 persone positive. Un dato che porta Belluno al secondo posto in Veneto per rapporto tra residenti e persone risultate positive al tampone, quasi uno su mille (0,95), subito dietro la provincia di Padova dove, sempre ogni mille abitanti, 1,12 persone sono positive al tampone. Per fare un confronto, in provincia di Treviso (dove si sono registrate oltre 50 vittime) i casi sono a quota 0,88 per mille abitanti. Un paragone preciso: le modalità con cui vengono effettuati i test sono analoghe in tutto il territorio della regione.

TURISMO E ETÀ MEDIA

A pesare nel computo bellunese potrebbero essere stati i contagi avvenuti in corsia che, individuati celermente, hanno impedito al virus di galoppare nei reparti. A far salire il numero di positivi nelle ultime ore, inoltre, è stato il caso Puos con il contagio all'interno della residenza per anziani nel Comune di Alpago. Più in generale a spingere verso l'alto i dati potrebbero essere stati però due fattori, spiegano gli addetti ai lavori: «L'età media dei residenti, più elevata rispetto a quella degli altri residenti del Veneto e il turismo». Molti dei positivi di questi giorni, avrebbero infatti contratto il virus nei giorni in cui gli impianti di risalita sono stati presi d'assalto dagli sportivi, prima che entrasse in vigore l'ordinanza di protezione civile che ha chiuso la stagione sciistica anzitempo. Ieri sera il ministero della Salute ha tra l'altro vietato gli spostamenti verso le seconde case.

CONTROMISURE

Ieri all'ospedale di Belluno sono arrivate altre tre tende, saranno utilizzate nel percorso per i pazienti che potrebbero aver contratto il virus. Sono stati incaricati anche incaricati altri 3 medici e 3 infermieri attingendo dagli elenchi di disponibilità predisposti da Azienda Zero. Attivato anche un conto corrente dedicato alle donazioni per la gestione dell'emergenza coronavirus.

IN OSPEDALE

Dalle 17 di mercoledì alle 8 di ieri mattina le statistiche della provincia di Belluno hanno registrato un +27 sul fronte delle persone risultate positive, altre due si sono aggiunte nelle successive dodici ore, portando l'incremento di giornata a +29. Attualmente sono ricoverati trentacinque pazienti nell'Ospedale di Belluno con sintomatologia sospetta da Covid-19 (tre in più di ieri mattina), altri nove sono ricoverati all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. Dati ai quali è necessario sommare i cinque pazienti che continuano a lottare per la vita nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Belluno. Nella giornata di ieri è comunque arrivato un segnale confortante. Un paziente all'ospedale di Belluno e una in quello di Feltre sono stati dimessi. In una parola: guariti.

Andrea Zambenedetti

