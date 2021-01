IL BOLLETTINO

BELLUNO Sul fronte dell'epidemia sono 207 i bellunesi che si aggiungono alla lista di quanti stanno combattendo contro il covid. Il coronavirus continua ad uccidere in provincia di Belluno. Ieri a perdere la vita altre tre persone positive, nelle sole strutture dell'Usl Dolomiti, si tratta di un uomo di 72 anni ricoverato in Pneumologia a Belluno, uno di 84 anni ricoverato in Malattie Infettive e un 85enne ricoverato in Pneumologia a Feltre. Nel frattempo sul fronte delle terapie intensive sono tredici le persone che lottano per la vita in provincia, 157 sono invece i ricoverati in provincia.

L'ALLARME

Insomma, i numeri continuano a rimanere purtroppo elevati e nella stessa ora arriva anche l'annuncio di Federfarma che spiega di non poter aiutare la sanità pubblica nell'individuazione dei positivi. «Con questi protocolli e questi criteri da rispettare dicono i farmacisti bellunesi - per noi è impossibile assicurare il servizio, dobbiamo fare un passo indietro».

Insomma, il servizio pensato per andare incontro ai cittadini, sollevare la pressione sui drive in degli ospedali e aiutare gli anziani delle zone più isolate poteva calzare a pennello per la provincia di Belluno, dove in tante aree le farmacie rappresentano uno dei pochi presidi per le persone, ma così com'è stato pensato non permette ai professionisti bellunesi di aderire. Le farmacie della provincia spesso trovano posto in locali non ampi, il personale è limitato e capita addirittura che il titolare sia dietro il bancone senza dipendenti. Aggiungere un servizio impegnativo come il tampone, da effettuare nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e con la successiva sanificazione degli ambienti se il paziente risultasse positivo, è davvero troppo.

I PRESIDI TERRITORIALI

«Nel Bellunese tante farmacie sono rurali, periferiche spiega Federico Ricci -, condotte da una, massimo due persone. Gli spazi sono limitati e le cose da fare per condurre l'attività tante. Vien da sé che molti farmacisti non hanno proprio i mezzi per poter organizzare il drive in esterno alla farmacia o allestire una stanza internamente, da adibire ai tamponi rapidi. Crediamo sia un servizio importante per le zone periferiche, ma purtroppo siamo costretti con rammarico a fare un passo indietro perché davvero non riusciamo a rispettare tutti i paletti previsti, non ne abbiamo le forze e i mezzi».

