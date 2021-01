IL BOLLETTINO

BELLUNO Sono più di 10mila i bellunesi positivi o in isolamento. Il 2021 comincia con numeri da capogiro. A scattare la fotografia epidemiologica della provincia, ieri mattina, è stato Adriano Rasi Caldogno nella sua prima conferenza da commissario dell'Usl 1 Dolomiti: «Abbiamo una situazione complessivamente stabile ma su dei livelli purtroppo elevati. Continua la traversata di quello che in primavera era stato chiamato plateau. Tutto questo è fonte di preoccupazione e attenzione elevata da parte dell'azienda sanitaria». Ieri sera, sulla base del bollettino di Azienda zero, c'erano 4.438 positivi e oltre 6mila persone in isolamento fiduciario.

PRESSIONE ELEVATA

La pressione sugli ospedali rimane elevata. Sono 180 i pazienti covid. La maggior parte, ben 117, nell'area sub-intensiva degli ospedali di Belluno, Feltre e Agordo. Ci sono poi 16 persone che lottano per la vita nelle Terapie intensive del San Martino e del Santa Maria del Prato. Infine, altri 46 pazienti negli ospedali di comunità sparsi sul territorio. «A questi ha ricordato il commissario Caldogno si devono aggiungere tutti gli altri ricoveri di persone che sono negative ma hanno patologie che meritano il ricovero. Non siamo l'azienda che sta peggio in Regione ma sicuramente siamo molto sotto pressione. A questo proposito devo ringraziare l'impegno e la disponibilità fin qui dimostrati dal nostro personale sanitario». Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono morte due persone positive al covid-19. Si tratta di due uomini di 73 anni che si trovavano rispettivamente in Pronto Soccorso e in Pneumologia al San Martino di Belluno. È un circolo senza fine: aumentano i nuovi positivi (ieri altri 133), crescono i ricoveri e si allunga la lista nera delle vittime. «Dobbiamo anche sottolineare ha detto Caldogno che continua in modo incessante l'attività di tracciamento. Dall'inizio della pandemia a oggi abbiamo effettuato 174mila tamponi molecolari e 91mila tamponi rapidi. Alcuni l'hanno eseguito più volte, quindi il numero di persone è minore. Tuttavia siamo una delle aziende che ne ha fatti di più in relazione alla popolazione».

I RINFORZI

La settimana del 28 dicembre si è aperta con la nomina di 4 primari e l'assunzione di 103 nuovi infermieri a seguito del maxi concorso indetto dalla Regione. Molti di loro provengono dalle case di riposo che, in alcuni casi, rischiano di rimanere senza personale. Caldogno ha spiegato che «il loro inserimento operativo all'interno dell'azienda sanitaria verrà attuato tenendo conto della necessità di salvaguardare l'equilibrio generale di un sistema già delicato, per non creare ulteriori difficoltà alle case di riposo che stanno attraversando un periodo di grande impegno nella gestione dell'emergenza».

NUMERI IN CRESCITA

In questi giorni sarà decisa la fascia colorata, e quindi il destino, del Veneto. Non c'è dubbio sul fatto che in provincia i numeri continuino a crescere. «Al di là di quello che succederà ha continuato Caldogno il nostro appello è di continuare ad avere un atteggiamento cauto e prudente. Non è solo con le norme che riusciremo a contrastare la pandemia ma con l'adesione a comportamenti consoni da parte di ciascuno». In parallelo è arrivato il vaccino che potrebbe piano piano sbloccare la situazione: «Il vaccino rappresenta la via maestra. Ma, certamente, i tempi per vederne gli effetti non saranno nella misura di qualche settimana o pochi mesi. Servirà molto più tempo. Per questo motivo dobbiamo continuare la nostra vita e le nostre attività con la responsabilità che questi tempi ci impongono».

