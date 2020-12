IL BOLLETTINO

BELLUNO Sono 171 i pazienti positivi trovati nelle ultime 24 ore in provincia. Un numero condizionato dall'attività ridotta dei Covid point per le festività, probabilmente. Il numero degli attualmente positivi nel territorio è però, fortunatamente, in discesa: sono 4437 gli attualmente positivi. Il 24 erano sulla soglia dei seimila casi: 5773 (bollettino delle ore otto alla mano)

RICOVERI

I ricoverati nelle strutture della provincia rimangono un numero elevato: 186. Le persone che lottano per la vita, positive al virus, sono 14: otto sono ricoverata nel reparto di terapia intensiva di Belluno, le altre a Feltre. All'ospedale di Belluno i ricoverati in area non critica sono 56, 47 a Feltre e 16 ad Agordo. Negli ospedali di comunità sono 15 le persone ricoverate a Feltre, 30 a Belluno, 3 ad Auronzo e 5 ad Alano.

DECESSI

«Nelle ultime 24 ore - ha fatto sapere l'Usl - sono decedute tre persone covid positive: un uomo di 81 anni ricoverato in Pneumologia covid a Belluno, un uomo di 76 anni ricoverato in Malattie infettive a Belluno e un uomo di 83 anni ricoverato in Geriatria a Feltre».

TAMPONI

Sul fronte dei test, ha reso noto l'Usl, per oggi è confermato l'orario di accesso libero del drive- in di Belluno dalle 9.00 alle 15.00. Oltre al punto al San Martino, è stata attivata una seconda postazione a Sagrogna. Si invitano i cittadini a rivolgersi al drive-in di Sagrogna per consentire un flusso più ridotto al San Martino, impegnato anche nel VDay.

