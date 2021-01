IL BOLLETTINO

BELLUNO «Siamo più tranquilli ora che abbiamo avuto la seconda dose di vaccino». A parlare i medici di medicina generale che ieri hanno avuto la possibilità di avere il richiamo del vaccino. Tra qualche giorno potranno definirsi immunizzati. Nel frattempo confermata anche la seconda dose di vaccino, l'1 e il 2 febbraio, per i 600 over 80 della Medicina di gruppo di Cavarzano.

IL CONTEGGIO

Ma intanto il virus non molla la presa e il conteggio delle vittime si aggiorna quotidianamente. Nel 2020 in provincia di Belluno gli ospiti delle case di riposo sono passati da 2.525 a 2.155. In dodici mesi sono mancati 370 anziani. Poco meno del 15 per cento. Quanto abbia influito il covid in questa riduzione è impossibile da stabilire anche se è chiaro che delle 508 vittime positive al virus molte erano proprio ospiti di queste strutture. Il coronavirus del resto si è capito che è più pericoloso per le persone più deboli e più anziane. Lo scorso anno sono stati anche inferiori rispetto al solito i nuovi ingressi di anziani nelle strutture, determinando così un quadro inedito nel comparto.

MORTI

Nel frattempo mentre sembra finalmente delinearsi un crollo del contagio, tale da far intravvedere la fine della seconda ondata anche ieri nelle strutture della Usl Dolomiti sono decedute due persone covid positive: si tratta di un uomo di 74 anni e un uomo di 84 anni entrambi erano ricoverati in Geriatria a Feltre. Calano i numeri dei nuovi positivi scoperti: sono 44 e gli attualmente positivi nel territorio bellunese sono 1509 lo scorso fine settimana erano quasi cinquecento in più.

GLI OSPEDALI

I pazienti ricoverati nelle strutture dell'Usl Dolomiti, positivi al virus sono 95. Tutti covid free gli ospedali fatta eccezione per il Santa Maria del Prato e per il San Martino. A Belluno sono 37 i pazienti ricoverati in area non critica, 2 sono in terapia intensiva e 6 all'ospedale di Comunità. A Feltre i ricoverati sono 38 in area non critica, 4 in terapia intensiva e 8 nell'ospedale di Comunità. Numeri che permettono alle strutture bellunesi di collocarsi in fascia 2 su cinque sul fronte delle terapie intensive e in fascia 3 sul fronte dei ricoveri ordinari.

TAMPONI

Da oggi riprende il drive-in per i tamponi in zona industriale a Paludi in Alpago: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, sabati e festivi fino alle 12.30. Una scelta quella di spostare il drive in di Belluno in Alpago che ha anche provocato qualche polemica in città. «Serviva un ampio bacino - sottolinea l'ex assessore di Belluno, Maurizio Busatta - che ora dovrà fare diversi chilometri per avere il servizio».

