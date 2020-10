IL BOLLETTINO

BELLUNO Scuole bellunesi in ginocchio per il covid-19. Sono trenta le classi che l'Usl 1 Dolomiti ha messo in isolamento domiciliare fiduciario. Si tratta di bambini e ragazzi provenienti da asili, scuole elementari e superiori sparsi sul territorio. Ma il numero aumenterà in modo esponenziale. Perché l'azienda sanitaria sta contattando gli studenti di 67 classi che corrispondono al 47% di quelle che sono state monitorate negli ultimi due mesi per la scoperta di positività. È la prima volta che il virus aggredisce in questo modo le scuole. Nella prima ondata, infatti, il rischio era stato scongiurato dalla chiusura immediata degli istituti. Chissà se nell'ultimo decreto, in cui si stabilisce una didattica a distanza pari almeno al 75%, c'era già la previsione che i ragazzi, volontariamente o meno, sarebbero rimasti comunque casa lo stesso. Nelle ultime settimane sono emersi piccoli focolai in ambito scolastico ma sembravano casi isolati. La situazione, invece, ha raggiunto proporzioni estremamente imponenti.

LE TELEFONATE

Dal 14 settembre l'Usl 1 Dolomiti ha contattato gli studenti di 142 classi: 3 di asilo nido, 8 della scuola dell'infanzia, 32 della primaria, 21 della secondaria di primo grado e 78 della secondaria di secondo grado. I dati ci confermano, ancora una volta, che i più piccoli si ammalano di meno anche se costituiscono lo stesso un vettore di contagio. Attualmente l'azienda sanitaria sta monitorando 67 classi. Cioè la metà di quelle considerate fino ad adesso. Trenta si trovano in isolamento domiciliare fiduciario. Sette provengono da asili e scuole elementari. Le altre ventitré da medie e superiori. È chiaro che, di fronte a questi numeri, i contagi in provincia di Belluno subiranno un'impennata senza precedenti. Con ogni probabilità entro domenica si sfonderà quota duemila positivi. Ieri, nel frattempo, si sono registrati 115 nuovi positivi che portano il totale a 1.775. Tuttavia ci possono essere tante positività e tutte senza sintomi. Risulta fondamentale, allora, dare un'occhiata ai ricoveri. Anche quelli sono in aumento e si stanno avvicinando in modo pericoloso ai cento posti letto.

I RICOVERI

Ci sono 51 pazienti al San Martino (47 in area non critica e 4 in terapia intensiva), 18 non gravi al Santa Maria del Prato, 13 nell'ospedale di comunità di Feltre, 5 in quello di Alano e 4 in quello nuovo di Agordo. Sempre ieri è morta un'anziana di 95 anni che era ricoverata in Pneumologia covid al San Martino di Belluno.

I SINDACI

Aumentano i casi nella parte alta della provincia. Ieri il sindaco di Cibiana di Cadore, Mattia Gosetti, ha informato la cittadinanza di un piccolo incremento di contagi. Attualmente sono otto. Mentre domani, a Zoldo, dalle 10 alle 18, sarà attivato un drive-in in forma privata (da parte dello studio infermieristico) per l'esecuzione di tamponi rapidi. Il tendone si troverà nella sala polifunzionale Rizzardini di Fusine. Il costo è di 48 ore. A causa delle numerose chiamate, lo studio consiglia di presentarsi direttamente senza appuntamento. Piccolo miglioramento, anche se parziale, a Cortina d'Ampezzo. Da un lato sono diminuiti i positivi, da 152 a 145 casi. Dall'altro, però, sono aumentate le persone in quarantena: 130 rispetto ai 124 del giorno precedente. Ieri mattina, allo stadio del ghiaccio, è stato predisposto un drive-in straordinario di tamponi per insegnanti e studenti della scuola elementare Duca d'Aosta. «L'augurio ha spiegato il sindaco Giampietro Ghedina è che tutti siano negativi al virus e che la prossima settimana si possa riaprire la scuola». In Comelico continua l'emergenza Covis 19. A Santo Stefano di Cadore, infatti, i positivi registrati erano ben 65 e 112 le persone in isolamento che per un comune di 2500 abitanti è una percentuale alta.

