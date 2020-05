IL BOLLETTINO

BELLUNO Sale a 91 il conteggio delle vittime in provincia, tenendo conto anche delle vittime non residenti nel territorio. Sono quattro i decessi degli ultimi giorni. Pasquina Carturan vedova Pilotti, di Santa Giustina, aveva 93 anni, ed avrebbe contratto il virus a casa Padre Kolbe di Pedavena, la donna si è spenta lo scorso giovedì. Venerdì a perdere la vita è stata invece Santa Bortoluzzi che di anni ne aveva 89. Era ospite di Villa Gino Ceccon di Santa Croce del Lago, dove fortunatamente la situazione generale adesso viene segnalata in miglioramento. Dieci giorni fa il suo quadro è peggiorato ed ha imposto il ricovero all'ospedale di Belluno. Altri due sono i decessi per coronavirus comunicati dall'ospedale di Belluno. Si tratta, anche in questo caso, di donne: una di 81 anni ed una di 72 il cui cuore ha smesso di battere ieri mattina. Si trovavano ricoverate nell'area che viene indicata come bassa intensità Covid dell'ospedale di comunità. Un ruolino che di giorno in giorno si allunga rischiando di approssimarsi alla tripla cifra. Un numero che, probabilmente, in pochi si aspettavano quando il virus è arrivato in provincia di Belluno. Ma che è diventato una drammatica realtà quando il coronavirus è entrato nelle case di riposo.

IL CONTAGIO

Sul fronte del contagio, va detto, i numeri sono finalmente confortanti. L'incremento di nuovi positivi è sempre più limitato a fronte di un numero di tamponi che continua ad essere molto imponente. Altre 13 persone sono state trovate positive al tampone con uno stock di accertamenti che nell'ultimo periodo viaggia al ritmo compreso tra i due e i trecento al giorno. Trovare i pazienti positivi è diventato, fortunatamente, sempre più difficile. Dai bollettini, inoltre, si rileva che si tratta di persone asintomatiche o con sintomi lievi. Infatti il numero dei ricoverati rimane stabile. Un lieve calo si registra anche nella casella dei ricoveri ma questo numero è falsato da quello dei decessi. Aumenta però il numero delle persone negativizzate cioè quelle che hanno il tampone negativo dopo aver contratto il virus. I bellunesi positivi al tampone, dall'inizio dell'epidemia sono arrivati a quota 1.124, mentre quelli attualmente positivi al tampone sono 615, sono diminuiti di venti unità i bellunesi in isolamento, ora fermi a quota 1.110, sono invece 428 le persone guarite, che non hanno più sintomi. A lottare per la vita, nel reparto di terapia intensiva, rimangono invece in 5, 79 sono invece quelli con sintomi più lievi che sono ricoverati in reparto.

AZ

© RIPRODUZIONE RISERVATA