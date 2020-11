IL BOLLETTINO

BELLUNO Risale la curva dei contagi e aumentano i morti negli ospedali bellunesi. Un dato che sta emergendo, durante questa seconda fase emergenziale, è la difficoltà nel fare previsioni di qualsiasi tipo. Da inizio ottobre la curva che rappresenta i nuovi positivi è schizzata verso l'alto disegnando un'iperbole crescente. L'apice è stato raggiunto una settimana fa, mercoledì 28 ottobre, con 165 casi in sole 24 ore. Da quel momento la linea ha cominciato a scendere. Da circa 100-150 nuovi positivi al giorno si è passati a numeri molto inferiori tra i 50 e i 100. Ma è stata una parentesi breve della durate di tre giorni esatti. Ieri sono stati sfondati di nuovo i cento casi confermando l'andamento altalenante della curva dei contagi. Nelle ultime 24 ore l'Usl 1 Dolomiti ha rilevato 118 nuovi positivi. Allo stato attuale sono 2.125 i bellunesi che stanno combattendo il covid-19.Ieri il comune di Lamon, attraverso la pagina Facebook ha comunicato che anche il sindaco Ornella Noventa è risultata positiva al test rapido. Per la conferma ha già eseguito il test rapido e attende i risultati. «Fortunatamente al momento non ho sintomi preoccupanti ma sento sulle mie spalle un enorme senso di responsabilità nei confronti di tutti, della mia famiglia, dei miei alunni, dei miei colleghi, dei dipendenti comunali e degli assessori. Quando ci si scopre portatori di una malattia che potrebbe far ammalare seriamente le persone alle quali teniamo di più ci si scopre impotenti e quasi un po' colpevoli».

I RICOVERI

I pazienti covid ricoverati negli ospedali bellunesi sono 84: ce ne sono 47 al San Martino (43 in area non critica e 4 in terapia intensiva), 19 non gravi al Santa Maria del Prato, 13 nell'ospedale di comunità di Feltre, 4 in quello di Alano e 1 in quello nuovo di Agordo. Il dato più grave riguarda i decessi. Ieri sono morti tre pazienti: un 90enne e una 73enne, ricoverati rispettivamente in Malattie infettive e in Terapia Intensiva al San Martino di Belluno, e un 91enne che era nel reparto di Pneumologia a Feltre.

LA PROCURA

Nel frattempo sono arrivati gli esiti dei tamponi eseguiti in Procura di Belluno dopo che un pubblico ministero era risultato positivo. Tutti negativi tranne uno. Si tratta di una persona che lavora nel Palazzo di Giustizia e che sarebbe entrata in contatto con il pm. Nessun magistrato è stato contagiato e non si può parlare di focolaio. Non è da escludere, però, che nei prossimi giorni possano uscire delle positività. La situazione è monitorata dall'Usl 1 Dolomiti che eseguirà altri tamponi come da protocollo.

IL LUTTO A SAPPADA

C'è un'altra vittima del covid-19, il colonnello Riccardo Breusa, comandante di vari reparti del Battaglione Alpini Tolmezzo e della Brigata Alpina Julia. È morto lunedì, a 69 anni, all'ospedale di Udine dove tre settimane prima era stato sottoposto a un delicato intervento: «Un'operazione andata bene ha raccontato la moglie Tiziana ma che, dopo aver contratto il virus nel reparto trapianti, ha avuto il peggiore degli epiloghi». Riccardo Breusa, grande appassionato di sci, era stato presidente dello Sci Club Sappada, consigliere della Fisi Fvg e consigliere provinciale di Udine. Attualmente era presidente dell'Aist, l'Associazione italiana sindrome di Tourette. Ha espresso cordoglio, insieme a tutta l'amministrazione comunale, anche il sindaco di Sappada Manuel Piller Hoffer: «Già assessore comunale, Riccardo Breusa ha sempre offerto la sua esperienza e disponibilità in vari ambiti della politica, dall'organizzazione di eventi, all'associazionismo e molto altro. Di recente è stato promotore e ha sostenuto l'amministrazione nella candidatura di Sappada quale sede dei Casta 2021. Ciao Riccardo, mi mancheranno le nostre chiacchierate sul futuro di Sappada». D.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA