BELLUNO Più diciotto. Diciotto persone che si affacciano al temibile virus, sapendo di essere positivi. Per sei di loro si è reso necessario il ricovero ma gli altri sono tutti privi di sintomi o paucisintomatici (con pochi sintomi) e quindi possono proseguire con la degenza a casa. Nel quadro generale, quello che tiene conto della serie storica, che spiega la capacità del virus di espandersi, il dato rappresenta un rallentamento della crescita. Non è la prima volta che avviene, questo è bene precisarlo subito, ma in questo momento ha un significato che potrebbe nascondere un'inversione di tendenza. Un rallentamento del ritmo con cui Covid-19 si espande e forse un primo, timidissimo, segnale di incoraggiamento a cui aggrapparsi e su cui perseverare. Quantomeno per valutare gli effetti delle misure drastiche che in quindici giorni hanno completamente stravolto il concetto di libertà.

IL TREND

Se alle 17 di ieri è emerso un +18, rispetto alle 24 ore precedenti, mercoledì c'era stato un +34, martedì +10 e lunedì +24. Insomma proprio quando ci si poteva aspettare un avanzamento del virus, un'accelerazione ulteriore c'è stato invece un rallentamento. «Le misure draconiane stanno funzionando» si spinge a commentare qualche addetto ai lavori.

I TEST

Alle 17 di ieri i tamponi eseguiti in provincia di Belluno sono stati 2866, cinquantanove in più rispetto a mercoledì quando erano 2807 (martedì 2452 e lunedì 2038). L'Usl spiega di avere una capacità di 250 cinquanta test al giorno (attualmente gli accertamenti vengono eseguiti direttamente dal laboratorio di analisi di Belluno, senza la necessità di dover fare la spola da Padova). Il numero esiguo dei tamponi potrebbe essere dovuto ad un mancato allineamento dei risultati.

CHIAROSCURO

Accanto ai dati che, pur con una lunga serie di tare, sembrano lasciar intravvedere uno spiraglio ce n'è uno che non può essere lasciato da parte. Nel bollettino diffuso dalla Regione è derubricato ad un +6 il dato che riguarda le persone ricoverate in ospedale a Belluno. Nessuno di loro si trova in area critica. Qui rimangono, a lottare per la vita, cinque persone. Una in più rispetto a mercoledì. Si tratta di un paziente spostato dal reparto alla terapia intensiva. Nel corso di una video conferenza, il Dg dell'Usl 1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno, lunedì aveva spiegato che i quattro pazienti ricoverati a Belluno sono in realtà dei pazienti provenienti dalla provincia di Treviso.

ISOLAMENTO FIDUCIARIO

Salgono a 948 invece le persone che si trovano in isolamento fiduciario domiciliare, persone che non possono uscire di casa per nessun motivo. Su questo fronte invece i numeri continuano a crescere e solo nel medio periodo si potrà notare, eventualmente una lenta diminuzione.

Andrea Zambenedetti

