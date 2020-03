IL BOLLETTINO

BELLUNO Ormai una routine. Una sequenza di numeri in costante aggiornamento. Una stringa che può generare sollievo o preoccupazione nei giorni dell'allarme coronavirus ma è la base da cui non si può prescindere per capire cosa stia succedendo. Il bollettino diffuso alle 14 dall'Usl 1 Dolomiti dice che quattro persone nelle ultime 24 ore sono uscite dall'isolamento domiciliare fiduciario e dalla sorveglianza attiva. È improprio parlare di persone guarite visto che non sono mai state ammalate ma sono finite in quarantena solo per aver avuto contatti ravvicinati con persone risultate positive al tampone (anche in altre province) ed è scaduto il termine dei 14 giorni dall'incontro. In 63 rimangono ancora costretti in casa. Si tratta, come già detto, di familiari, persone che si sono strette la mano, o che hanno passato più di un quarto d'ora in ambiente poco ventilato, con una persona risultata positiva al tampone. È sicuramente una prima buona notizia.

ZERO RICOVERI

Buone notizie arrivano anche da un altro numero che bisognerà tenere d'occhio in queste settimane: quello dei ricoveri. Secondo quello che si è capito, analizzando la situazione nei principali focolai di coronavirus, è questo il dato su cui il sistema sanitario nazionale dovrà misurarsi. Nella colonna della provincia di Belluno il valore risulta fortunatamente inchiodato sullo zero. Ad essere aumentati sono, invece, i tamponi negativi: due quelli che sono stati eseguiti tra ieri mattina e domenica pomeriggio. Un altro è stato effettuato ad un lavoratore residente in Valbelluna, il cui esito si conoscerà solo oggi. Ad intercettarlo il suo medico di base che lo ha indirizzato verso le strutture ospedaliere preparate ad intervenire. Chiaramente il suggerimento è stato quello di non recarsi autonomamente in ospedale per evitare, in caso di positività, di contagiare altre persone.

TAMPONI POSITIVI

I tamponi positivi al momento rimangono a quota quattro, uno è stato ripetuto a distanza di tempo su una persona risultata già positiva (nella speranza, evidentemente, che fosse guarito). Per nessuno di loro si è reso necessario il ricovero e quindi tutti e tre si trovano in isolamento fiduciario nella loro abitazione. Nessuno dei quattro tamponi eseguiti ha avuto la conferma dall'istituto superiore della sanità ma ormai viene considerato un dettaglio. In nessuno dei centinaia di tamponi analizzati in Veneto, è necessario sottolinearlo per non alimentare false speranze, è mai arrivata una smentita dalla Capitale.

IL CASO AURONZO

Nel frattempo per l'unità di prevenzione ieri è stata una giornata complicata anche su un altro fronte: un turista, appassionato di sci che ha soggiornato ad Auronzo, è risultato positivo al tampone in Repubblica Ceca (si attende il riscontro dalla Germania). Il paziente, un 44enne, è ricoverato nell'ospedale di Praga Na Bulovce, dove è arrivato con un'ambulanza in biocontenimento da un ospedale periferico. La sua famiglia è stata messa in quarantena. Il ministro della sanità ceco, Adam Vojtch, ha spiegato che «i casi sono di natura leggera e non rischiano conseguenze fatali». Il compito dei medici a questo punto è quello di ricostruire il percorso fatto dal paziente. Capire dove abbia soggiornato, chi abbia incontrato. Insomma, verificare, se sia necessario mettere qualcuno in isolamento fiduciario. Una situazione che viene seguita in prima persona dal Dg dell'Usl 1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno, che anche ieri ha partecipato ai vertici organizzati in questura. «Siamo preparati, non abbiamo sottovalutato alcun dettaglio» ha spiegato chiaramente il Dg nei giorni scorsi.

