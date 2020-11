IL BOLLETTINO

BELLUNO Novantasette persone ricoverate, una vittima, e 1933 persone positive. Praticamente un residente ogni cento attualmente combatte con il coronavirus. Quasi tutti asintomatici chiaramente e fortunatamente. Ma anche la pressione sulle strutture inizia a farsi sentire. Anche perché, come ampiamente spiegato in queste settimane, dai vertici della sanità locale, il rischio è che per assistere i malati di Covid sia necessario interrompere gli altri servizi. La prima mossa della Regione è stata la creazione di ospedali di comunità. Strutture nelle quali si procede a convertire i reparti per accogliere i pazienti positivi. Ad Agordo il primo ad abbassare la serranda è stato il reparto di ortopedia, interamente dirottato su Feltre e Belluno. Mentre i pazienti sono quasi a quota cento (in realtà il conteggio sui pazienti ospitati ad Agordo non è ancora preciso perché è in corso un riconteggio da parte della Regione, annota il bollettino serale dell'Usl) sono quattro quelli che lottano per la vita nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Belluno.

ANCORA VITTIME

«Nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre - spiega una nota dell'Usl di Belluno - sono deceduti una paziente covid positiva di anni 87, ricoverata in Geriatria Covid a Belluno e un paziente covid positivo di anni 99 ricoverato in Pneumologia Covid a Feltre». Portando il numero totale delle vittime in provincia di Belluno, da inizio epidemia, a 143.

I TAMPONI

Nel frattempo, da oggi i medici di base inizieranno a fare i tamponi. Una soluzione studiata per alleviare la pressione sul personale ospedaliero. In ogni caso i covid point Usl al momento rimangono aperti. Da domani lunedì 2 novembre i drive-in tamponi con accesso libero di Tai di Cadore e Agordo anticipano l'orario di attività per consentire di sfruttare al meglio le ore di luce. Da questa mattina previsti nuovi orari. Quello di Tai di Cadore, piazzale Dolomiti: dal lunedì al sabato dalle 15.00 alle 17.00. Quello di Agordo, piazzale Tamonich: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 17.00. «Alla luce di alcuni momenti critici nelle ore di punta - spiega sempre l'Usl - con code e disagi di accesso, si segnala la possibilità di usufruire del drive-in tamponi serale e notturno attivo dalle 19.00 alle 7.00, nell'area dedicata dell'Ospedale San Martino di Belluno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA