IL BOLLETTINO

BELLUNO Nessun nuovo contagio nelle ultime ventiquattro ore. Sette pazienti dimessi dall'ospedale di Belluno e l'inversione tra positivi e negativizzati che ampia la forbice con i primi a quota 497 e i secondi a 554. La foto che arriva dai numeri indica che, anche in provincia di Belluno, il virus è in ritirata. Anche sul fronte dei ricoveri non ci sono stati nuovi accessi. Insomma un quadro più che confortante se non fosse che anche ieri c'è stato un decesso. Una morte che porta a 98 il numero delle croci da coronavirus in provincia di Belluno.

IL LUTTO

A comunicare il decesso ieri è stata l'Usl: a perdere la vita una donna di 99 anni che si trovava ricoverata nel reparto Medicina Covid, area bassa intensità, ospedale di Comunità e residente in provincia di Belluno. Come sempre accade l'Usl ha specificato che ad accertare le cause del decesso spetta all'Istituto superiore di Sanità. Ciò che è certo è che il tributo pagato dalla provincia, soprattutto dagli anziani, è ormai prossimo alle cento vittime. Un ruolino inimmaginabile all'inizio di questa epidemia.

IL QUADRO GENERALE

A confortare, dicevamo, c'è però la situazione generale che in provincia di Belluno evidenzia l'assenza di nuovi ingressi negli ospedali: al San Martino i pazienti ricoverati sono a quota 13, mentre 12 sono ricoverati all'ospedale di comunità. I pazienti attualmente positivi sono in totale 497, i guariti 554, un cambio di rotta che nella sola giornata di ieri è aumentata di altri 36 pazienti. Insomma la strada imboccata per combattere il virus inizia a essere disseminata di segni meno.

I PRIMI CITTADINI

Mentre il contagio continua a contrarsi ci sono anche diversi sindaci e territori che tirano un sospiro di sollievo. Ieri mattina su Facebook è comparso il post di Mattia Gosetti, primo cittadino di Cibiana, che ha spiegato come il suo comune sia finalmente tornato ad avere l'etichetta Covid Free, insomma nel territorio non ci siano positività da coronavirus. «Colgo l'occasione - ha scritto il sindaco - di complimentarmi con tutti voi e ringraziarvi per la diligente applicazione del Dpcm e delle ordinanze. Continuiamo così». Chi non può ancora fregiarsi del marchio Covid Free è invece il comune di Cortina che ha però avviato una decisa inversione di rotta. «In questi due giorni - ha spiegato il sindaco - il numero di positivi al Covid-19 è ulteriormente diminuito, portando da 43 casi a 34 (-9) nel territorio di Cortina d'Ampezzo. Le persone in quarantena (isolamento domiciliare) sono 13. Continua la discesa della curva del contagio. È iniziata la fase 2 dell'emergenza, quella della convivenza con il virus. I nuovi decreti del Governo e della Regione Veneto permettono una maggiore libertà di movimento e molti italiani sono rientrati al lavoro. Ricordo sempre l'importanza di mantenere le distanze interpersonali (almeno 1 metro), di coprire completamente naso e bocca con mascherine e di utilizzare guanti e gel igienizzanti. Non sottovalutiamo i nostri comportamenti, rispettare le regole significa prenderci cura di noi e soprattutto di chi è più debole e ha meno difese immunitarie. Siete tutti nei miei pensieri» ha scritto il sindaco.

GIORNI CRUCIALI

I prossimi giorni saranno determinanti per valutare come si è mosso il virus dopo la riapertura del 4 maggio. Serviranno almeno due settimane per capire se c'è il rischio di nuovi focolai o se la riapertura è stata la scelta giusta.

AZ

