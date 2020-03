IL BOLLETTINO

BELLUNO Nel bollettino delle 17 di ieri i tamponi positivi in provincia di Belluno sono saliti a quota 411 (da inizio emergenza ne sono stati eseguiti 5.746). Portando così il rapporto positivi popolazione ad uno ogni 500. Un bellunese su 500 è risultato positivo al coronavirus, due su mille. Solo in nove Comuni della provincia non c'è neanche un cittadino che abbia avuto esito positivo al test per accertare la presenza del temuto Covid-19: Cencenighe Agordino, Lorenzago, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, San Nicolò, San Pietro, Sovramonte, Vigo e Vodo. Nessuno dei comuni della Valbelluna, uno solo del Feltrino, meglio in Comelico e in Cadore. Anche se ormai il virus è così diffuso da impedire a qualsiasi municipio di non preoccuparsene.

IL RAPPORTO

A parità di popolazione la provincia di Belluno risulta tra le più colpite del Veneto: la terza per diffusione con un indice di 2,02 positivi ogni mille residenti, Padova è a quota 2,29 e Verona a 2,08. Un calcolo che se gravato dal numero degli iscritti Aire, che in provincia di Belluno, supera quota cinquantamila, permette a questa provincia un salto in avanti enorme portando quasi a tre (2,74) i positivi ogni mille abitanti. Ad incidere, come evidenziano bene i casi di Alpago (con 46 contagiati) di Alano (18) è l'età media elevata e la presenza di strutture di accoglienza degli anziani in cui il virus è riuscito a diffondersi. Ma c'è anche un altro elemento peculiare della provincia di Belluno ed è quella di Cortina, dove, ad incidere nei numeri potrebbe essere stato anche il turismo. Impressioni, chiaramente, ma che i dati supportano in modo nitido evidenziando una diffusione del contagio soprattutto nelle zone di pianura.

NEL DETTAGLIO

I pazienti ricoverati all'ospedale di Belluno sono 43, 6 quelli che si trovano nell'ospedale di Comunità, 12 sono ricoverati a Feltre e altrettanti ad Agordo. Otto in meno, nella giornata di ieri, al San Martino, due in più all'ospedale di comunità e uno in più a quello di Feltre. I pazienti in area critica sono tutti ricoverati, invece a Belluno e sono otto in totale. Lottano per la vita e per loro le prossime ore saranno determinanti per valutare l'evoluzione del quadro clinico. Rimangono in isolamento fiduciario domiciliare 1.226 persone. Si tratta di stretti contatti con persone risultate positive all'esame del tampone o positive ma prive di sintomi.

DECESSI

Nessun decesso è stato aggiornato ieri nei bollettini che sono fermi a quota 13, non tenendo conto dei morti (pur con tampone positivo) all'interno delle case di riposo e che a quanto pare continuano a non incrementare le statistiche ufficiali.

GUARITI

Cresce, in provincia, anche il numero dei guariti che è arrivato a quota 32, anche se durante la giornata di ieri nessuno dei ricoverati è riuscito a riassaporare la libertà: non ci sono state nuove dimissioni tra le persone risultate positive al virus.

VOLONTARI

In provincia di Belluno, numeri diffusi ieri dall'assessorato regionale della protezione civile, guidato dall'Assessore Gianpaolo Bottacin, operano 131 volontari, che sono parte integrante dell'esercito di 2000 uomini schierato dalla protezione civile del Veneto. Tra i loro compiti, in queste ore quello di distribuire a domicilio le mascherine realizzate dalla Regione, sulla base delle modalità stabilite dallo stesso assessorato. In provincia di Belluno la consegna dei dispositivi ha superato quasi ovunque l'ottanta per cento e nei prossimi giorni l'obiettivo è quello di arrivare alla piena copertura della popolazione permettendo a ciascun residente di avere il proprio dispositivo.

Andrea Zambenedetti

