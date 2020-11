IL BOLLETTINO

BELLUNO I numeri sono ancora alti, ben 185 nuovi positivi in 24 ore, ma l'ondata dei contagi sembra rallentare. Nel frattempo l'Usl 1 Dolomiti ha aperto un'altra area covid a Belluno e aumentato i posti letto nel reparto di Terapia Intensiva a Feltre. Che si tratti di una reale frenata dell'epidemia o di una breve pausa in vista del nuovo picco, l'azienda sanitaria bellunese sta lavorando per farsi trovare pronta. Belluno, però, rimane una delle province italiane in cui, nell'ultima settimana, il virus si è diffuso più rapidamente toccando anche i 324 casi in un solo giorno. A confermare il trend è lo studio elaborato dalla Fondazione Isi di Torino in collaborazione con il Politecnico di Milano, Georgia Tech e Northeastern University, che mette in rapporto i positivi testati negli ultimi dieci giorni con la popolazione di una provincia. È un'istantanea che non indica la probabilità di essere contagiati in un determinato contesto, bensì quella di trovare almeno un positivo su un campione di 100 persone. Un mese fa, a Belluno, era del 72%. Ora è schizzata al valore massimo. Questo significa che se mi trovassi in una stanza con 100 bellunesi presi a caso ne troverei sicuramente uno positivo al covid, del resto con oltre 3587 attualmente positivi il calcolo è presto fatto.

I DATI USL

Secondo i dati di Azienda Zero, aggiornati alle 17 di ieri pomeriggio, le nuove positività in provincia di Belluno sono 185. Alla lunga lista di morti con o per il virus si aggiunge un'ulteriore vittima: un 84enne ricoverato nel reparto di Medicina covid a Belluno. Il giorno precedente c'erano stati tre decessi, di cui uno al Pronto Soccorso. Una circostanza che può sembrare fuori dal comune ma che ha una doppia chiave di lettura. Coloro che accedono al Pronto Soccorso vengono sottoposti a tampone. Quindi è possibile che arrivi in ospedale un paziente grave, che abbia avuto ad esempio un infarto, e che poi risulti positivo al covid-19. Un'altra ipotesi è che si verifichi un improvviso e repentino peggioramento in una persona sintomatica.

I PAZIENTI

I ricoveri nelle strutture sanitarie della provincia sono 136. Solo due in più rispetto a giovedì. In realtà sono tre in più se si conta anche il paziente di Medicina che è morto la scorsa notte. Sono dieci (+1) le persone in condizioni gravissime e che rischiano la vita nel reparto di Rianimazione: cinque a Belluno e altrettanti a Feltre. In totale i pazienti covid al San Martino sono 60. Mentre al Santa Maria del Prato sono 37. Poi ci sono gli ospedali di comunità: si contano quattro ricoveri ad Alano, 10 a Feltre, 12 ad Agordo e 13 ad Auronzo. Nella giornata di ieri il covid si è dimostrato meno aggressivo. L'Usl 1 Dolomiti però continua l'attività di potenziamento delle sue strutture. All'ospedale di Feltre, ad esempio, sono stati attivati ulteriori posti letto di Terapia Intensiva per pazienti positivi nell'area dell'ex rianimazione (piano terra padiglione Dalla Palma). Mentre al San Martino di Belluno è in corso di attivazione un'altra area di degenza covid.

I CONTROLLI

Su una corsia parallela ci sono i controlli del territorio da parte delle Forze di polizia scese in campo ieri per garantire il rispetto del coprifuoco. Aumentati nel fine settimana a causa del numero di contagi registrati negli ultimi giorni. «Chiedo con forza che i bellunesi questo l'appello del presidente della provincia Roberto Padrin sappiano dimostrare il senso di responsabilità e di rispetto delle regole che sempre hanno potuto rivelare nei momenti del bisogno». In questo periodo c'è il «dovere di far calare la pressione sul sistema sanitario. Se tutti faremo la nostra parte, potremo superare questa nuova fase difficile in tempi rapidi e magari anche salvare il Natale».

DP

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA