BELLUNO È ufficiale. La provincia è entrata in fase 5 sul fronte dei ricoveri covid in area non critica. Dopo diverse oscillazioni da una parte all'altra, ieri il numero si è stabilizzato a 117. Quindi due unità sopra il limite previsto da Azienda zero per il Bellunese (115). A fronte, inoltre, di due morti in area non critica: una 74enne che era ricoverata in Pneumologia a Feltre e una 79enne in Geriatria a Belluno.

I RICOVERI

«È da un po' di tempo che siamo in una situazione di incertezza tra la fase 4 e la fase 5. Di fatto, è una progressione continua» ha chiarito il direttore generale dell'Usl 1 Dolomiti Rasi Caldogno. I pazienti con il virus sfiorano quota 200. Ieri pomeriggio erano 197. Di questi, 15 sono ricoverati in condizioni gravi nei reparti di Terapia intensiva: 8 a Belluno e 7 a Feltre. Anche qui siamo sul filo del rasoio. Sarebbero sufficienti altri due pazienti gravi per far scivolare Belluno in fascia 5 per quanto riguarda le Terapie intensive. In totale ci sono 79 persone positive al San Martino (+7 in 24 ore) e 53 al Santa Maria del Prato (+2). Capitolo a parte per gli ospedali di comunità sparsi sul territorio: si contano 5 pazienti covid ad Alano, 22 a Belluno, 11 ad Agordo, 15 a Feltre e 12 ad Auronzo. Assodato che la situazione negli ospedali è preoccupante, bisogna intendersi su ciò che significa entrare in fascia 5 (che è la più alta nel semaforo istituito da Azienda Zero per monitorare i posti letto negli ospedali). «Significa ha spiegato Caldogno che da un lato dobbiamo riconvertire i reparti, da normali a covid, dall'altro che l'attività ordinaria viene limitata allo stretto indispensabile. E quindi agli interventi urgenti e non differibili. Come è già successo».

NUOVI LETTI

Proprio ieri, nel reparto di Medicina ad Agordo, sono stati attivati ulteriori 10 posti letto per pazienti covid. Il direttore generale dell'Usl 1 Dolomiti smentisce che, dalla prima alla seconda ondata, ci sia stato un abbassamento dell'età media delle persone ricoverate. Anche questo è un dato che oscilla. Tra i pazienti positivi al virus figurano anziani, ma anche persone di mezza età. «C'è un po' di tutto anche se in proporzioni diverse ha fatto sapere Rasi Caldogno Nei nostri ospedali abbiamo persone di tutte le età. Ma non è un fattore importante. Conta invece che le persone abbiano o meno altre patologie che possono aggravare il quadro clinico».

«PEGGIORI DEL VENETO»

Anche ieri i contagi sono stati alti: +197 nuovi positivi in 24 ore. Il totale dei bellunesi con il virus schizza a 4.448. Per capire l'andamento della curva epidemiologica occorrerebbe rapportare questi dati al numero di tamponi eseguiti. Oppure si potrebbe metterli in relazione agli abitanti e fare un confronto con le altre province venete e italiane. In questo caso ci viene in aiuto un grafico elaborato da Il Sole 24ore che prende in considerazione i nuovi casi ogni 100mila abitanti negli ultimi sette giorni. Belluno si ferma a 93. Pur essendo un dato in leggero miglioramento poiché la provincia ha sfondato quota 100 diverse volte è comunque il peggiore del Veneto. È considerevole anche il distacco dalla seconda provincia della classifica, cioè Vicenza, che scende a 71 nuovi casi ogni 100mila abitanti. A livello nazionale, invece, Belluno è quinta. La superano solo Bolzano (94), Verbano (102), Como (109) e Varese (119). Guardando, infine, ai casi totali per numero di abitanti, Belluno perde qualche posizione a livello nazionale ma rimane prima in Veneto lasciando un distacco di mille casi dalla seconda provincia.

