BELLUNO È salito a sette, in provincia di Belluno, il numero dei morti positivi al Covid 19. Il nuovo decesso, che aggiorna il freddo elenco quotidiano emanato dall'Azienda Zero, si è verificato ieri nell'ospedale di Feltre. Si tratta di un paziente di 83 anni che era ricoverato nell'area Covid del Santa Maria del Prato e che non era proveniente da altri ospedali fuori provincia. L'uomo si è spento nella notte tra sabato e domenica. Come di prassi sono in corso gli accertamenti, da parte dell'Istituto superiore di sanità, per stabile le cause esatte della morte, ovvero se ad uccidere sia stato solo il virus o se vi fosse una concomitanza di cause legate ad altre patologie in atto come spesso accade nei soggetti anziani. La Direzione generale, che non rilascia maggiori informazioni sul caso, porge le condoglianze alla famiglia.

I CONTAGI

Intanto salgono anche i positivi che ieri, in sole 8 ore, ovvero nel range di rilevazione tra le 9 del mattino e l'aggiornamento delle 17, sono cresciuti di 19 unità toccando quota 245 su un totale regionale di 5.272. Le persone in isolamento, sempre in provincia di Belluno, sono 1.004. Complessivamente sono stati fatti 3106 tamponi, a volte ripetuti sugli stessi soggetti.Nei singoli ospedali la situazione continua a rimanere sostanzialmente stabile.

DA BELLUNO AD AGORDO

Al San Martino di Belluno si registra un ricovero in più rispetto a ieri nell'Area cosiddetta non critica dove attualmente ci sono 39 persone. Restano 4 i ricoveri in Terapia intensiva, senza alcuna variazione numerica rispetto a ieri. I dimessi, al 21 marzo, sono stati 5. I decessi sono stati complessivamente 4.

A Feltre, oltre al nuovo decesso della notte, resta fermo a nove il numero di persone ricoverate nell'Area non critica. Nessuno in Terapia intensiva. Due i dimessi e tre i decessi totali registrati dall'inizio dell'emergenza.

Ad Agordo sono sei le persone nell'Area non critica, anche qui senza variazione di casi nelle ultime 24 ore, con un solo paziente dimesso. Vuota la Terapia intensiva. Non ci sono stati decessi.

ATTIVITA' SOSPESE

I 19 nuovi casi positivi (245 in totale) non sono certo pochi rispetto alle altre realtà più colpite e più popolose: basterà pensare che Padova, escluso il caso di Vo', l'aumento è stato di 31 unità che ha portato il numero di positivi a 1225, mentre a Verona il segno più è stato di 23 per un totale di 1069.Intanto, tutte le attività ospedaliere restano blindate, con sorveglianza all'esterno delle strutture.

