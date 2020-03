IL BOLLETTINO

BELLUNO C'è la sesta vittima in provincia di Belluno, si tratta di un settantottenne. Anche lui era risultato positivo al test per individuare il coronavirus. L'uomo era stato trasferito nel reparto di Terapia intensiva del San Martino di Belluno da uno degli ospedali della Sinistra Piave della Marca. Come sempre accade in questi casi serviranno gli accertamenti dell'Istituto superiore della Sanità per chiarire il ruolo del coronavirus. Se sia stato la causa della morte o se invece vada derubricato alla voce concausa. Nessuna certezza neppure sul fronte della catena di contagio per capire dove il paziente abbia contratto il virus.

SECONDI PER MORTALITÀ

Ciò che è certo è che il nome del 78enne si aggiunge alla drammatica lista dei decessi in provincia di Belluno, un ruolino arrivato, ieri pomeriggio, a quota sei. Portando questa provincia ad essere la seconda del Veneto per tasso di mortalità, dietro Treviso. Nel bellunese si registrano poco meno di tre vittime (2,95) ogni cento mila abitanti (dati popolazione aggiornati al 2019), Treviso è a quota 6,64 decessi, dietro Belluno tuti gli altri, Padova (con il focolaio di Vò): 2,45 vittime ogni cento mila abitanti e Verona 2,91 che ieri ha superato però Belluno nel rapporto tra popolazione e persone contagiate. In questa provincia i positivi al tampone hanno superato quota uno ogni mille con la rilevazione di ieri mattina alle 8.

I NUMERI

Sono 216 i positivi in provincia, dato aggiornato al bollettino delle 17 di ieri. Ogni mille abitanti c'è quindi almeno una persona che combatte il coronavirus. Larga parte è paucisintomatica (con pochi sintomi) o asintomatica. Cinquantacinque sono infatti le persone attualmente ricoverate alle quali ne vanno sommate altre quattro che lottano per la vita nel reparto di terapia intensiva di Belluno. Salgono invece a quota otto i dimessi dall'inizio dell'emergenza. Per loro, anche dopo le dimissioni, è previsto un periodo di isolamento domiciliare di quattordici giorni prima di potersi riaffacciare al mondo. Attualmente sono 937 le persone che si trovano in quarantena in provincia di Belluno: sono i contatti stretti o le persone che convivono con qualcuno risultato positivo al tampone (e che non hanno sintomi).

GLI ACCERTAMENTI

Dall'inizio dell'emergenza sfiora quota 3mila il numero dei tamponi effettuati in provincia di Belluno, un numero destinato a lievitare velocemente nei prossimi giorni. L'Usl ha stanziato 75mila euro per acquistare 150 accertamenti al giorno per i prossimi dieci giorni (eventualmente rinnovabili). «Il laboratorio di Microbiologia dell'ospedale di Belluno ha attualmente una capacità di analizzare circa 220 tamponi al giorno - rivela una nota dell'Usl - visto il crescente numero di tamponi richiesti per la ricerca l'Usl Dolomiti ha ritenuto di acquistare prestazioni di medicina di laboratorio per velocizzare le analisi. Pertanto, ha affidato a Lifebrain Veneto (unico erogatore privato accreditato) l'analisi di ulteriori 150 tamponi al giorno. Avere una lettura rapida dei tamponi è fondamentale per la gestione rapida dell'emergenza».

Andrea Zambenedetti

