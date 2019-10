CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il boato si è sentito ad oltre un chilometro di distanza, molti hanno pensato al peggio, a un attentato. Per fortuna nessun ferito e pochi danni. Ieri pomeriggio poco dopo le 16.30 qualcuno ha fatto esplodere una bomboletta (pare di ossigeno, stando ai primi rilievi dei carabinieri) nella corte interna di un condominio al civico 18 di viale San Marco a Marcon. Un gruppo di ragazzini, molti dei quali minorenni, era in zona in quei momenti e avrebbero assistito all'intera scena: hanno riferito ai carabinieri di aver visto un uomo, tra i 50 e i...