IL BLITZ

TREVISO Oltre 10mila mascherine clandestine e 300 litri di igienizzante posti sotto sequestro. È l'esito dei controlli a tappeto dei carabinieri del Nas di Treviso impegnati in questo periodo su più fronti, dagli accertamenti sui decessi nelle case di riposo della Marca alle verifiche sulle disposizioni di legge in ristorante e attività produttive, fino alla verifica dei requisiti necessari ai dispositivi di protezione individuale, sanitari o meno, di cui c'è sempre grande richiesta. E c'è sempre chi cerca di aggirare le regole. Tre gli imprenditori sanzionati per migliaia di euro nei giorni scorsi dopo essersi visti sequestrare la merce in vendita. Si tratta di grossisti che hanno importato mascherine e igienizzanti direttamente dalla Cina, senza però accertarsi se vi fossero le necessarie autorizzazioni per le vendita.

NON CONFORME

La prima attività ha interessato un magazzino di Povegliano dove i Nas hanno posto i sigilli su 300 litri di gel igienizzante. L'intera fornitura non era stata registrata sul portale europeo che ne garantisce e stabilisce la sicurezza. In pratica, senza quel documento, nessuno è in grado di garantire se il prodotto rispetti gli standard necessari per la vendita. Al proprietario dell'attività è stata comminata una sanzione di circa 2mila euro. Più seria la violazione invece di un grossista di Carbonera, dove sono state sequestrate 156 mascherine. Venivano commercializzate come mascherine per uso medico, ma in realtà erano dei semplici schermi filtranti (privi di qualsiasi filtro o protezione particolare). Anche in questo caso, oltre al ritiro della merce, è scattata una sanzione per il titolare dell'attività. Resta da capire se, nel frattempo, simili prodotti fossero già stati commercializzati. Il sequestro più ingente, eseguito dai carabinieri del Nas di Treviso guidati dal comandante Giuseppe Mercatali, è avvenuto nel Veneziano, nel comune di Caorle. Qui è stato trovato un carico di circa 10mila chirurgiche tre veli, arrivate dalla Cina e pronte per essere messe sul mercato. Il grossista non aveva presentato la necessaria certificazione all'Istituto Superiore di Sanità, necessaria per stabilire se i prodotti rispettino i requisiti tecnici necessari. Il titolare aveva saltato questo passaggio, ed è scattato il sequestro del carico.

LE DENUNCE

Nei giorni scorsi era stata la Guardia di Finanza a procedere con la denuncia di quattro imprenditori che avevano cercato di approfittare dell'emergenza Covid 19 per fare business. Talmente alta la richiesta di gel igienizzanti e mascherine, da rendere troppo ghiotta l'occasione di lanciarsi nell'affare, tra chi da un giorno all'altro si è messo a produrre dispositivi di protezione individuale in totale assenza di certificazioni, a chi li ha commercializzati caricando i prezzi quanto più ha potuto. Proprio su questo fronte è e si è mossa la Guardia di Finanza trevigiana che, la scorsa settimana, ha posto sotto sequestro 60mila mascherine prive di certificazione, quasi 2mila camici non conformi e 3mila litri di gel venduto come presidio medico chirurgico in assenza dei requisiti di legge. Quattro gli imprenditori denunciati per frode nell'esercizio del commercio. Ma non finisce qui. Le fiamme gialle hanno anche segnalato alla Procura il proprietario di una piccola azienda tessile per caporalato: si serviva di lavoratori in nero, anche stranieri, per produrre mascherine. E li sottopagava. Nella rete dei controlli, c'è finito anche negozio che vendeva igienizzante con un ricarico del 930 per cento rispetto al prezzo d'acquisto. (a.belt)

