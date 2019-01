Il blitz scatta a scuola baby gang sgominata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZA IN CENTROVENEZIA Sono quattro ragazzi di 15 e 16 anni, residenti tra la città e Murano. Due di loro frequentano l'ultimo anno delle scuole medie al convitto Foscarini, uno degli istituti più esclusivi di Venezia; gli altri due sono iscritti al primo anno del Barbarigo, il professionale alberghiero più conosciuto tra le calli. E sono loro quattro, raggiunti nei giorni scorsi nelle scuole, lo zoccolo duro della baby gang che nelle ultime settimane ha imperversato in centro storico mettendo, uno in fila all'altro, quattro pestaggi in...