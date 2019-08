CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BLITZMESTRE Ancora l'area di via Piave e ancora droga. Eroina, nello specifico: il male del momento. Quello che ha fatto di Mestre il rinato crocevia dello smercio di stupefacenti del Veneto e delle regioni vicine. Perché qui la droga, tutta, costa un quarto rispetto alle altre piazze e perché qui è facile arrivare con i mezzi pubblici - bus, tram o treno - acquistare lo stupefacente, consumarlo live o risalire in treno e scomparire. Il rischio di essere beccati dai controlli delle forza dell'ordine? Nullo se paragonato a zone in cui si...