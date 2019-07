CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BLITZMESTRE Ad un anno dalla maxi operazione in via Monte San Michele, la Questura ieri notte ha realizzato un nuovo blitz contro lo spaccio. Un centinaio le persone controllate tra via Piave, in particolare a ridosso della stazione, e Marghera. Il bilancio finale parla di quattro persone arrestate, sette stranieri espulsi, oltre 70 grammi di droga sequestrati. Sono stati avviati anche controlli agli esercizi commerciali aperti durante le ore notturne, anche attraverso l'utilizzo delle unità cinofile della Polizia. GLI ARRESTITra le...