Il blitz della polizia alle 21.30 di venerdì dopo che al 113 un residente aveva segnalato una festa in un locale all'interno di un centro commerciale lungo la Triestina a Favaro. E gli agenti sono andati a colpo sicuro dopo aver visto delle luci filtrare dalle vetrate oscurate da pellicole adesive: al momento del loro ingresso è stato il fuggi-fuggi che non è riuscito perché ad attendere i clienti all'uscita posteriore c'era una Volante. Il bilancio registra la presenza, oltre al titolare, di 17 persone, due italiani e 15 magrebini, le quali che senza mascherina e senza rispettare il distanziamento fisico stavano trascorrendo la serata fumando tabacco con il narghilè e bevendo drink. Come detto alcuni degli avventori, vista la mal parata, hanno tentato di scappare, trovando però il passaggio sbarrato dai poliziotti.

Per le fasi di identificazione e comminazione delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle norme anticovid è stato chiesto e ottenuto il supporto dei vigili urbani.

Tutti i clienti sono stati quindi multati amministrativamente per violazione del vigente Dpcm, per un ammontare complessivo di 4.860 euro.

Al titolare sono state, invece, contestate diverse violazioni tra cui la somministrazione di alimenti e bevande oltre l'orario consentito che in questa fase è fissato entro le 18 e anche lo spregio delle disposizioni in materia di prevenzione del contagio. Ma la polizia non si è fermata a questo: nei confronti dello stesso gestore è stata, infatti, richiesta alla Prefettura la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale per cinque giorni.

