IL BIVIOCOMELICO «O chiudiamo la galleria per un anno e mezzo o lo facciamo a fasce orarie, ma in questo caso il tempo per finire l'intervento si allungherà a tre anni». I sindaci della val Comelico hanno una ventina di giorni per rispondere all'aut-aut del prefetto, arrivato come una doccia fredda nella conferenza di ieri mattina a Palazzo dei Rettori. Al vertice erano presenti anche Anas (che ha in gestione la strada) e il presidente...