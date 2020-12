IL BILANCIO

VENEZIA Ventiquattro decessi in un giorno solo il Veneziano non li aveva mai toccati ed è un record che impressiona non solo per il dato singolo, ma perché, a ridosso del Natale, porta il territorio a toccare quota 965 croci dall'1 marzo con la millesima morte legata al Covid a un passo. Per il resto il bollettino di Azienda zero ricalca le progressioni dei giorni scorsi: 531 nuovi contagi (34.033 in tutto), 13.808 attualmente positivi, 574 ricoveri (-14, ma vanno pesati sui decessi) di cui 60 (+1) in Terapia intensiva.

MESTRE

Originario di Vico del Gargano in Puglia, ma mestrino d'adozione. Il covid si è portato via anche Calcedonio Gino Tricarico, 56 anni. Vicebrigadiere della guardia di Finanza, lavorava alla stazione navale della Giudecca da oltre vent'anni. Tricarico, appassionato di calcio e tifoso del Foggia, abitava a Mestre da molti anni. Ricoverato in ospedale all'Angelo, aveva affrontato il covid con tutte le sue forze. Il virus l'ha trascinato in terapia intensiva e lì, ieri, il vicebrigadiere è morto. Il corpo della guardia di Finanza lo ha ricordato con un Tweet: «Oggi, presso l'Ospedale dell'Angelo di Mestre, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciato il vicebrigadiere Calcedonio Tricarico, in servizio alla Stazione Navale di Venezia. La Guardia di Finanza si stringe in un caloroso abbraccio alla famiglia. Ciao Calcedonio».

PELLESTRINA

Nell'isola di Pellestrina è mancata Aurora Vianello, considerata una colonna portante della parrocchia, presso la quale faceva da anni la volontaria. L'annuncio della morte è stato dato ieri pomeriggio attraverso il tam tam dei social che ha preceduto le necrologie ufficiali. «Non un filo di tovaglia fuori posto - scrive un parrocchiano - un calice dimenticato, un altare in disordine. Quanti sacrifici e quanta carità: il Signore saprà ben ricompensarla»

VENETO ORIENTALE

Aveva solo 40 anni Roberto Villotta, di Fossalta di Portogruaro, già collaboratore nel ramo pubblicitario del Gazzettino. Vegè, come tutti lo conoscevano, aveva contratto il Covid a inizio mese e ieri ci ha lasciati all'ospedale di San Donà. «È dura - aveva scritto Roberto in un messaggio inviato agli amici dal covid hospital di Jesolo - Se il mio quadro clinico non migliora mi devono intubare». Le cure erano servite per negativizzarlo, tanto che all' inizio di questa settimana era stato trasferito a San Donà. Ricoverato in Terapia intensiva, ieri pomeriggio è arrivata la triste notizia. «Roberto una decina di anni fa era stato sottoposto al trapianto di un rene - ricordano gli amici - Per un lungo periodo non avevano potuto incontrarci perchè non poteva compromettere il suo difficile quadro clinico. Era però riuscito a superare quel difficilissimo periodo, tanto che noi tutti lo avevano quasi dimenticato». «Se n'è andato un fratello» - spiega commosso l'assessore comunale alle Politiche giovanili Giuseppe Perissinotto. Roberto lascia i genitori, il cui papà è titolare di un negozio di alimentari in centro a Fossalta, e il fratello più giovane.

MIRANESE

A Martellago quattro morti in sole 72 ore: alla vigilia di Natale si fa drammatico nel comune il bilancio delle vittime del Covid, salite a 23. L'unica buona nuova di ieri è che il sindaco Saccarola, pure lui positivo, è sdoganato: ha superato i 21 giorni di quarantena. Il maledetto sabato all'ospedale di Dolo si è portato via Maria Luisa Pustetto, 85 anni di Olmo, originaria di Murano, dove lunedì alle 11 si terranno i funerali; martedì all'Angelo si è arreso al virus Fausto Lamberti, 91 anni, di Olmo, nativo di Venezia e per anni addetto all'accoglienza in alcuni dei più prestigiosi hotel lagunari: lascia la moglie Veglia e i figli Elena e Bruno, lunedì alle 14.30 i funerali a Olmo. Positiva al Covid anche Caterina Bettin, residente in capoluogo, mancata ieri a 94 anni. Ma il coronavirus è stato soprattutto fatale a una grande figura imprenditoriale di Martellago, dove viveva da sempre, Giuseppe Michieletto, che di anni ne aveva 98, ma era ancora in forma, autosufficiente, continuava ad andare in bici e a spingere carriole. Una settimana fa ha iniziato ad avvertire dolori e spossatezza: martedì mattina è stato sottoposto al tampone, risultato poi positivo, ma prima di conoscere l'esito, nello stesso pomeriggio di martedì ha esalato l'ultimo, faticoso respiro nella sua casa. Figlio di contadini, Michieletto, ora in pensione, è l'esempio dell'imprenditore veneto che con tanti sacrifici costruisce dal nulla qualcosa d'importante, la Fratelli Michieletto Strade, impresa edile di Malcontenta fondata nel 1971 con i fratelli e di cui è stato a capo fino a 92 anni, dando un contributo importante alla realizzazione della viabilità del comune di Venezia: un'impresa giunta alla terza generazione e che impiega 15 dipendenti. Una persona forte, fisicamente - era sano come un pesce - e di carattere, senza il quale non si sarebbe potuto emergere in quegli anni - lo piange il figlio Piergiorgio - E' riuscito a creare un piccolo impero che ora stiamo continuando. Era un uomo schietto e ha dato una mano a tanta gente. Negli anni Sessanta è stato anche consigliere comunale. Lascia la moglie Maria, i figli Loretta, Piergiorgio e Susanna, dieci nipoti, due pronipoti: di recente aveva perso prematuramente la secondogenita Wally. Non ancora fissati i funerali.

N.Mun,

(hanno collaborato Marco Corazza e Nicola De Rossi)

