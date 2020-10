IL BILANCIO

VENEZIA Una leggera impennata rispetto al trend degli ultimi giorni, ma comunque contenuta se considerate le accelerazioni della settimana scorsa, quando per due volte si sono superati i cento contagi giornalieri. Anche se cresce il numero dei decessi e torna un caso di positività all'Antica scuola dei Battuti di Mestre, dove due settimane fa si era chiuso un focolaio importante. Il tutto, per un bollettino di Azienda Zero che, con i numeri snocciolati ieri sera, porta il Veneziano a oltre 5.500 contagi dall'inizio della pandemia, a più di 1.600 attualmente positivi e oltre 3.100 persone in isolamento: numero più alto di tutta la regione.

La giornata di ieri, fotografata dal report che abbraccia le ventiquattr'ore tra le 17 di lunedì e le 17 di ieri, porta in dote 57 nuovi positivi (5.506 il totale dal 22 febbraio) alzando la quota delle persone attualmente positive a 1.621 in tutta l'area della città metropolitana: +52. In diminuzione invece il numero dei pazienti Covid ricoverati: a ieri erano 112 (-3) dieci dei quali (come ieri) nei vari reparti di Terapia intensiva degli ospedali dell'Ulss 3 Serenissima e dell'Ulss 4 Veneto orientale. Il bollettino regionale ha registrato poi un nuovo decesso: sono ora 344 le croci veneziane in un qualche modo legate alla pandemia.

In crescita anche la quota degli isolamenti, balzati di 180 in più in ventiquattr'ore: 1.173 sono persone affette da coronavorus (64 delle quali con sintomi), 1.696 sono contatti di chi è risultato positivo al nemico invisibile, 160 sono viaggiatori di ritorno.

AL CIVILE

Nell'attrezzare gli ospedali alla nuova lotta contro il ritorno del virus, il sindacato Funzione pubblica Cgil fa sapere che all'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia «per l'emergenza sono stati attivati 19 posti letto al Padiglione Jona al V piano (prima erano 5 posti letto). Il personale dedicato per questi posti letto (infermieri e operatori socio sanitari, anche medici) è stato recuperato da Geriatria, dal Pronto soccorso e da altri servizi». Sempre la Fp Cgil denuncia la carenza di operatori nelle strutture, dove lavora un personale «già affaticato» dalla lunga battaglia della scorsa primavera, quando il virus si era presentato all'improvviso.

