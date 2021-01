IL BILANCIO

VENEZIA Un'onda che non smette di impaurire perché ogni qualvolta che il bollettino regionale di Azienda Zero lascia trasparire una speranza con un calo dei nuovi contagiati, i giorni successivi riportano il Veneziano nell'incubo più nero. Perché l'altitudine alla quale si viaggia è impressionante: ieri ci sono stati altri 728 nuovi casi, cioè 171 in più rispetto alla variazione di mercoledì quando i nuovi positivi erano stati 557. Mentre martedì si erano registrati 469 casi. Il picco più basso dell'ultimo periodo? I 414 casi del 29 dicembre. La vetta più alta? I 913 del 31 dicembre: sono, i due picchi, le forbici nelle quali oscilla il contagio nel Veneziano considerando che ora arriveranno a dama i tamponi positivi figli dei ritrovi di Natale.

La giornata di ieri - oltre ai 728 nuovi casi che hanno portati i contagiati complessivi a 43.632 - ha registrato altri 12 decessi (1.217 in tutto), 3 ricoveri in più (553 il dato cumulativo) e 58 persone in Terapia intensiva (+1).

SAN DONÀ IN LUTTO

Fra i decessi da registrare anche quello di Mirko Trevisiol, di San Donà, responsabile mandamentale di Confcondominio. Poco più di un mese fa era appena tornato da un giro con la sua moto, assieme alla moglie, quando ha avvertito un po' di malessere. Si è provato la temperatura corporea e, risultando un po' febbricitante, ha voluto sottoporsi al tampone, risultato poi positivo. Da quel momento per Mirko Trevisiol è iniziato il suo calvario, che lo ha portato alla morte, sopraggiunta il 5 gennaio, all'ospedale di Padova, dov'era stato trasferito. Aveva 57 anni. Lascia la moglie Katia, i figli Andrea ed Ilaria e la sorella Sabrina. Una morte che ha lasciato scossa la città, dove Mirko era molto conosciuto, per la sua professione, quanto per le sue passioni e la disponibilità e i modi solari che lo accompagnavano nelle cose che faceva. Laureato in sociologia all'università di Urbino, con master in distribuzione commerciale all'università di Camerino (Macerata), Mirko Trevisiol aveva avviato uno studio che porta il suo nome, specializzato in amministrazioni condominiali, al civico 18 di via Giorgione. Collaborava anche con la sorella Sabrina nell'agenzia immobiliare Orea. Era responsabile mandamentale di Confcondominio. Poco più di un mese fa è iniziato il tutto. «Abbiamo fatto un giro in moto ricorda la moglie e di ritorno, sentendosi poco bene, si è provato la febbre; è risultato avere qualche linea. Pensavamo avesse preso freddo, ma visto il periodo ha preferito farsi il tampone, dal quale è risultato positivo». Da quel momento in poi è iniziata la discesa: prima il ricovero alla casa di cura Rizzola, quindi il trasferimento al Covid-Hospital di Jesolo, non ultimo a Padova ai primi di dicembre. Le sue condizioni sono poi precipitate, fino a quando il suo cuore ha cessato di battere.

I FUNERALI

I funerali saranno celebrati lunedì, alle 15, in Duomo; domenica, alle 19.30, nella chiesa della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, sarà recitato il rosario. La famiglia ha chiesto non fiori, ma eventuali offerte da destinare ad opere benefiche. «Mirko era una persona solare, sempre positiva, anche nei momenti difficili», ha ricordato ancora la signora Katia, che ha subito avuto la prova di quanto il marito fosse ben voluto. «Ho ricevuto migliaia di messaggi e tanti che lo ricordavano per il suo sorriso».

Adorava i suoi figli, li considerava il suo orgoglio. Era una persona che si interessava di tutto, che amava informarsi quotidianamente su qualsiasi cosa (e lo dimostra il fatto che ogni giorni acquistava tre giornali) e che leggeva molti libri, praticamente li divorava. Amava anche viaggiare e sapeva coinvolgere la famiglia in questo. «Abbiamo girato dappertutto. La nostra vacanza di famiglia non è mai mancata, anche quando i nostri figli sono cresciuti». Mirko aveva contribuito, all'inizio degli anni Novanta, alla fondazione della società calcio dilettantistico Asd Audace. Buon viaggio Mirco! Chi ti ha conosciuto e incontrato porterà per sempre nel cuore un tuo ricordo, è il messaggio nella pagina Facebook della società.

Fabrizio Cibin

