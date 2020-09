IL BILANCIO

VENEZIA Un morto e venti nuovi contagi, tra questi un'operatrice sanitaria dell'Ipav San Giobbe. Con i ricoverati nei vari ospedali del Veneziano che restano fermi a 22.

È il succo del consueto bollettino pomeridiano di Azienda Zero, che ha tradotto in numeri tutto quanto successo tra le 17 di mercoledì e la stessa ora di ieri.

A balzare immediatamente agli occhi, l'aumento del numero dei deceduti, salito ieri a 328 dal primo marzo, segno che il virus uccide ancora.

Un virus che c'è e che ieri ha presentato 20 nuovi positivi, portando la somma totale dei casi oltre quota 3.600, arrivando per la precisione a 3.618 veneziani contagiati dal 22 febbraio, più di sei mesi fa.

Tra i casi di contagio, un'operatrice socio sanitaria della residenza per anziani San Giobbe: la donna ha lavorato nell'Ipav solo lunedì, tornata a casa si è sottoposta al tampone al quale è risultata positiva. All'interno della struttura sono scattati i controlli sui residenti, per i quali si aspetta l'esito. Tornando al bollettino, sono in discesa gli attualmente positivi (406) così come le persone in isolamento (1.311, 336 delle quali positive al virus). Nessuna variazione nella colonna dei ricoveri, sempre 22 con 2 pazienti in Terapia intensiva a Dolo.

Sul fronte scolastico, in questi giorni di rientro sono stati fatti dall'Ulss 3 Serenissima più di 50 tamponi a ragazzi dele medie e superiori, alunni delle elementari, bambini del nido e bambini rimasti finora a casa: nessuno, al momento, è risultato positivo al coronavirus.

