IL BILANCIO

VENEZIA Un messo comunale di Ca' Farsetti positivo al coronavirus, in quarantena a casa, e altri dieci suoi colleghi in isolamento fiduciario perché contatti. Tutti, loro, negativi al tampone e sulla via di ritorno in ufficio una volta che i quattordici giorni di quarantena saranno terminati e con l'ufficio che - fanno sapere dal Comune - riaprirà regolarmente lunedì.

Così il Covid, nella sua lunga ondata, torna a bussare alle porte della casa comunale con i sindacati a invocare da parte dell'amministrazione una maggiore attenzione al tema. «Abbiamo sottolineato il contagio - ha spiegato Daniele Giordano, segretario provinciale della Cgil Funzione pubblica - chiedendo che ci sia una verifica sui dispositivi di protezione sempre più adeguata per tutti quei dipendenti del Comune che, per lavoro, sono sempre a contatto con le persone».

«Tutte le disposizioni e procedure in materia di Covid sono verificate con il medico competente e il servizio di prevenzione e protezione, oltre ad essere presentate e discusse con gli Rls - spiegano dal Comune - L'attenzione è sempre stata massima, tanto che tutto il personale è stato sottoposto a screening sierologico. Tutta la documentazione aggiornata è pubblicata nella intranet aziendale (Altana) per essere sempre a disposizione dei dipendenti».

LA GIORNATA DI IERI

Quella fotografata ieri dal consueto bollettino della Regione Veneto, è stata una delle giornate più complicate delle ultime settimane con il picco di 32 nuovi contagi registrati nel Veneziano in sole ventiquattro ore, cioè tra le 17 di mercoledì e le 17 di ieri. Il totale, di colpo, sale così a 2.832 persone risultate positive al coronavirus da quando, all'1.30 del 22 febbraio, il nemico invisibile aveva fatto capolino nell'area metropolitana di Venezia. Gran parte dei nuovi contagi riguardano il focolaio nato all'interno dell'Antica scuola dei Battuti ( sopra, ndr) con un buon numero di positivi composto da stranieri di rientro dai propri paesi d'origine. In totale le persone attualmente positive nel Veneziano sono 146 mentre il numero dei negativizzati virologici - cioè i guariti - sale a 2.379. Nel bollettino di Azienda Zero spiccano anche i due nuovi ricoveri, tutti nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Dolo, che portano a 5 il numero delle persone in ospedale.

Nessuna nuova croce, invece, nella contabilità di ieri pomeriggio: il totale rimane fermo a 307 decessi dalle 17 di lunedì, quando Azienda Zero aveva registrato l'ultima morte in qualche modo legata al coronavirus.

Trentaquattro in più gli isolamenti fiduciari: in totale 295 persone in quarantena o perché contatti o perché positive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

