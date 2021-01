IL BILANCIO

VENEZIA Un focolaio nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Mirano dove si sono contagiati in nove: otto infermieri e un medico tra gli operatori sanitari che seguono i pazienti Covid più critici. «Una situazione difficile - spiega Daniele Giordano, segretario generale di Fp Cgil Venezia - che si somma allo stress già sofferto da chi lavora in un reparto così delicato. Per l'Ulss 3 Serenissima la situazione è sotto controllo e nella Terapia intensiva dell'ospedale di Mirano si sta svolgendo la normale attività di gestione dei ricoverati, come in ogni altra Terapia intensiva.

Intanto dopo due giorni di frenate, risale il contagio da coronavirus nel Veneziano. Ieri si sono registrati 557 nuovi casi (erano 516 lunedì e 469 martedì) che alzano il numero complessivo dei contagiati a 42.904. Gli attualmente positivi sono 13.640 mentre calano i ricoverati: 550, cioè 7 in meno di martedì. Di questi, 57 (+1) sono in Terapia intensiva. Nessuna flessione invece dei decessi: ieri ce ne sono stati altri 16, in tutto 1.205.

Tra loro Venezia piange una figura storica della città: Giovanni Bertolini, 92 anni, che con la moglie e la sorella ha gestito l'edicola della stazione ferroviaria di Santa Lucia dal 1954 al 1990 quando è andato in pensione. Bertolini è spirato l'1 gennaio: «Papà è nato a Castel d'ario (Mantova) il 6 settembre 1928 - dice il figlio - Nel 1952 hanno costruito la nuova stazione di Venezia e dopo poco tempo si è trasferito lui, nel 1954, per la gestione di una delle edicole presenti. Ha sempre lavorato lì, dalla mattina alla sera, fino alla meritata pensione».

Ad Annone Veneto il virus si è preso anche Nina la vecchia sarta del Paese. Angela Nina Faldelli Il 10 agosto avrebbe compiuto 100 anni. Il contagio le è stato trasmesso in famiglia. Contagiata la badante e la famiglia della nipote Nadia che abita accanto. Lei era stata l'ultima, il giorno di Natale, a sottoporsi al tampone. «A S. Stefano - racconta la nipote Nadia - sono comparsi i primi sintomi, tosse in particolare. Era stata ricoverata a Jesolo dove, dopo alcuni giorni sembrava stare meglio e per far spazio, a Capodanno è stata trasferita alla clinica Rizzola di San Donà. Ieri mattina improvvisamente, ci hanno detto, è deceduta. Per me la zia Nina è stata le seconda mamma. Prima figlia di 8 fratelli aveva imparato il mestiere dalla famosa sarta Burlina di Motta di Livenza, facendo 4 volte al giorno la strada in bicicletta. Finita la guerra si è messa in proprio insegnando le i il mestiere a molte ragazze annonesi. Soffro a pensare che sia morta da sola senza averla potuto tenerla per mano».

