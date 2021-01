IL BILANCIO

VENEZIA Un commerciante friulano con salde radici a Bibione e il presidente di un'associazione di pensionati nel Veneto orientale sono tra le 15 storie stroncate ieri dal coronavirus. In una giornata che ha visto una leggera crescita dei nuovi contagiati (229) che però ha poca voce in capitolo nel crollo degli attualmente positivi, scesi ieri a 9.217. E se i decessi di giornata sono stati 15 (in totale 1.435) la contrazione è sensibile nel numero delle persone ricoverate in ospedale: a ieri sera erano 406, con 15 posti letto occupati in meno rispetto alla rilevazione di martedì. Di loro, 50 erano in Terapia intensiva (+1).

IL COMMERCIANTE

Commercio in lutto per la scomparsa di Flavio Chiarot, 67 anni di Tiezzo (Pordenone) storico imprenditore della gastronomia e poi ambulante nei vari mercati, conosciuto anche a Bibione dove aveva lavorato per diversi anni come dimostrano i tanti messaggi di affetto affidati ai social da parte di chi lo conosceva. Chiarot, in pensione da qualche anno, aveva patologie pregresse: dopo aver contratto il Covid 19 e in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni è stato ricoverato all'ospedale di Pordenone nel reparto pneumologia, dove è morto. Ha lasciato la moglie Marisa, il figlio Ivan, la mamma Irma e i fratelli.

Tutti gli ambulanti lo conoscevano per la sua costante presenza nei mercati e anche se da qualche anno non lavorava più, erano rimasti il figlio Ivan e la moglie Marisa a portare avanti l'attività. Gli amici lo ricordano come «una persona speciale che amava il suo lavoro, e nonostante fosse in pensione, stava volentieri tra i fornelli cucinando i suoi piatti tradizionali per feste sportive e per raccogliere fondi. Una grande cuore, una grande mancanza per tutti noi». In provincia di Pordenone, come a Biobione. «Se ne va un pezzo di storia - scrive Sonia Trevisan sui social - la storia di un'adolescente che muove i suoi primi passi fra sogni e lavoro, esperienza e assaggi di libertà: quattro stagioni estive alla Gastronomia Inn, a Bibione. Eri severo e pretendevi tanto - aggiunge - soprattutto da te stesso e dalla tua famiglia, ma la gavetta vissuta con te, ha lasciato impronte indelebili».

Era il re del polletto allo spiedo, delle alette, ma non solo. Già agli inizi degli anni 80, aveva intuito l'importanza della gastronomia, dando vita a uno dei negozi storici a Lido dei Pini a Bibione, Gastronomia Inn, gestito insieme alla moglie e poi col figlio. Le sue doti comunicative, la gentilezza, unita alla grande passione per la cucina, in poco tempo lo aveva visto crescere nel mondo del commercio di Bibione, dove rimase per 30 anni. L'attività avviata grazie al sacrificio e alla devozione al lavoro in pochi anni divenne uno dei simboli del Lido dei Pini,

Poi, nel 2005, la svolta con l'acquisto di un camion per iniziare l'avventura dei mercati, sempre nel mondo della gastronomia, ma non abbandonando per altri cinque anni il suo banco a Bibione. Fino a poco anni fa, nonostante i problemi di salute, Chiarot era ancora presente, sempre pronto per un sorriso o per dispensare i suoi trucchi di cucina ai tanti affezionati clienti della gastronomia. «Lascia un vuoto immenso - afferma con tristezza Ernesto Boraso dell'associazione Al Pacifico di Corva - Sempre disponibile per due chiacchiere e per dare una mano concreta in cucina, durante eventi ricreativi e sportivi. Ha collaborato anche con il Corva per la festa della birra, ma aveva sempre tempo per tutti». I funerali per volontà della famiglia, saranno celebrati dopo la quarantena del figlio.

IL PRESIDENTE

Vinto dal Covid, addio a Bruno Bellomo 86 anni presidente dell'associazione pensionati di Marina di Lugugnana. Dopo le festività di Natale Bellomo aveva contratto il coronavirus.

Ricoverato alla casa di cura Rizzola, a San Donà di Piave, non è riuscito a sopravvivere al terribile virus. La notizia ha lasciato sgomento tra la popolazione di Marina di Lugugnana, dove Bellomo era molto conosciuto per essere da sempre impegnato nel sociale. Da anni infatti era presidente dell'associazione dei Pensionati della località al confine con la Brussa.

Prima della pensione faceva le consegne per la Coca Cola nei bar del Veneto orientale e della Bassa Friulana. Lascia i figli Terenzio e Nicoletta, la nuora Graziella, il genero Gianfranco, il nipote Mirco. Il funerale sarà celebrato sabato alle 15 nel Duomo di Lugugnana dove domani, venerdì, alle 19 verrà recitato il rosario.

Marco Corazza

Mirella Piccin

